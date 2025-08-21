https://ria.ru/20250821/sekta-2036729373.html

"Да ты просто попробуй": актеры-сектанты, которые потеряли деньги и свободу

"Да ты просто попробуй": актеры-сектанты, которые потеряли деньги и свободу

Свет софитов, аплодисменты и овации зрителей. Для многих артистов театр становится домом, а сцена единственным местом, где они чувствуют себя по-настоящему... РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Свет софитов, аплодисменты и овации зрителей. Для многих артистов театр становится домом, а сцена единственным местом, где они чувствуют себя по-настоящему живыми. Однако за кулисами порой скрываются истории, далекие от искусства. Среди актёров немало тех, кто, оказавшись в трудной жизненной ситуации, попадал в сети сект и псевдорелигиозных организаций, теряя деньги, имущество, а иногда и свободу.Психологи отмечают: профессия актёра требует особой восприимчивости, умения верить в вымысел, проживать эмоции "здесь и сейчас". И именно эти качества могут сделать их уязвимыми перед манипуляторами.Театральные "миссионеры"В одном из известных российских театров на протяжении нескольких лет работали сразу несколько артистов, состоявших в экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*. Внешне это были обаятельные, общительные люди, ничем не выделявшиеся среди коллег. Но стоило задеть религиозную тему, как привычная лёгкость общения сменялась напряжением.На одном из театральных премьерных вечеров, после нескольких бокалов вина, кто-то в шутку спросил у "свидетелей" о причине их выбора. Шутка быстро обернулась спором на повышенных тонах и едва не дошла до драки. После коллеги предпочитали держаться настороженно, избегая личных бесед.Вспоминает современник, который сознательно не хочет раскрывать имена:"Особенно запомнилась поездка на гастроли, когда двое участников этой группы оказались в одной машине с одним из актёров. Долгое молчание в пути сменилось разговором, в ходе которого один из сектантов неожиданно открылся. Он рассказал, что пришёл к "Свидетелям Иеговы"* в период жизненного краха: без работы, без денег и без цели. Друг убедил его "просто попробовать" и вскоре он нашёл любовь, получил роль в театре и начал зарабатывать. Ограничения и правила секты его не смущали: он верил, что именно эта организация изменила его судьбу".Однако годы спустя всё изменилось: тот же человек был замечен в удручающем состоянии. Худой, уставший и без прежнего блеска в глазах. Как оказалось, он ушёл из театра по настоянию руководителей секты и устроился на непрестижную работу.Со сцены в "Долину солнца"История Анны Большовой, актрисы театра "Ленком", стала одной из самых обсуждаемых в начале 2000-х. По данным СМИ, артистка оказалась в секте "Долина солнца". Организация, возглавляемая Анной Канаевой, полностью контролировала жизнь своих членов: от питания до заключения браков.По приказу Канаевой Большова вышла замуж за 18-летнего "гуру". Родные и друзья предупреждали о мошенничестве, но актриса и её отец, также участник секты, отказывались верить.По словам знакомых, для многих было шоком, как умная, образованная и талантливая женщина могла попасть под такое влияние. Сегодня, к счастью, она сумела вырваться из этого круга.Летальный финал для звезды боевиковАктёры нередко глубоко погружаются в изучение философий, культур и духовных практик, зачастую ради правдоподобного воплощения очередной роли. Так, советский артист Талгат Нигматулин, знакомый зрителям по блокбастеру "Пираты XX века" и роли Индейца Джа в "Приключениях Тома Сойера", увлёкся восточной философией. Это увлечение, начавшееся как творческий поиск, неожиданно привело его в ряды религиозной секты.Сначала лидеры организации ограничивались "умеренными" поборами, забирая лишь часть гонораров актёра. Но вскоре аппетиты возросли и деньги начали уходить сектантам до последней копейки. Позже Нигматулина стали использовать в своих "разборках", полагаясь на его боевые навыки и актёрскую харизму.Финал этой истории остаётся предметом споров: версии событий разнятся, но исход был трагическим. Талантливый актёр в итоге погиб, выполняя очередные поручения кураторов.Уйти из секты: "Миссия невыполнима"Одним из самых известных в мире актёров, открыто состоящих в религиозной организации с репутацией секты, считается Том Круз. Он является приверженцем Церкви саентологии* - структуры, запрещённой в России и ряде других стран. Круз не просто не скрывает своей вовлечённости, но и демонстративно ею гордится, ежегодно перечисляя в организацию многомиллионные пожертвования.В отличие от США, где законодательство позволяет любому человеку зарегистрировать религиозное движение, собирать пожертвования и проводить мероприятия, в России деятельность подобных групп строго ограничена, а зачастую и полностью запрещена. Это вынуждает их участников искать изощрённые способы обойти закон, чтобы избежать уголовной ответственности.Сегодня многие секты маскируются под так называемые "эко-деревни" - небольшие поселения, затерянные в глуши, вдали от городского шума. Их обитатели нередко полностью отказываются от благ цивилизации, обеспечивают себя продуктами и вещами собственным трудом и живут по строгим, зачастую абсурдным правилам, установленным "духовными лидерами".Почему артисты поддаются влияниюИсторий о знаменитостях, оказавшихся в сетях сект, немало. Среди них певица 1990-х Светлана Владимирская, экс-участник группы "Иванушки International" Игорь Сорин, фронтмен коллектива "Ноль" Фёдор Чистяков и многие другие.Принцип работы подобных организаций остаётся неизменным: всеми возможными способами они стараются разорвать человека с его привычной средой, отдалить от семьи, друзей и коллег, лишить привычных точек опоры.И каким бы умным, образованным и психологически устойчивым ни казался человек, искусно выстроенная система манипуляций способна найти к нему ключ и незаметно "перепрошить" сознание. В результате даже самые здравомыслящие попадают в зависимость, искренне веря в навязанные идеи.Секты умело играют на слабостях и уязвимостях человека. Они обещают чудо там, где осталась пустота, и поддержку там, где нет опоры. Для актёров, чья жизнь подчинена поиску эмоций и смыслов, эта ловушка особенно опасна. И потому главная защита - информация, поддержка близких и твёрдая граница между поиском вдохновения и отказом от свободы.* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России

