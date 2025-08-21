https://ria.ru/20250821/sdelka-2036838695.html

Советник Трампа оценил важность торговой сделки с ЕС для США

Старший советник президента США по торговле Питер Наварро назвал торговую сделку с Европейским союзом самой важной для Соединенных Штатов.

в мире

сша

евросоюз

ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Старший советник президента США по торговле Питер Наварро назвал торговую сделку с Европейским союзом самой важной для Соединенных Штатов. "Я не могу представить себе соглашение важнее, чем с Европейским союзом", - сказал Наварро журналистам. Советник добавил, что Соединенные Штаты сохраняют свои пошлины на европейскую сталь и алюминий без исключений. США и ЕС ранее объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.

сша

