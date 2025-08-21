Рейтинг@Mail.ru
Советник Трампа оценил важность торговой сделки с ЕС для США - РИА Новости, 21.08.2025
19:08 21.08.2025
Советник Трампа оценил важность торговой сделки с ЕС для США
Советник Трампа оценил важность торговой сделки с ЕС для США - РИА Новости, 21.08.2025
Советник Трампа оценил важность торговой сделки с ЕС для США
Старший советник президента США по торговле Питер Наварро назвал торговую сделку с Европейским союзом самой важной для Соединенных Штатов.
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Старший советник президента США по торговле Питер Наварро назвал торговую сделку с Европейским союзом самой важной для Соединенных Штатов. "Я не могу представить себе соглашение важнее, чем с Европейским союзом", - сказал Наварро журналистам. Советник добавил, что Соединенные Штаты сохраняют свои пошлины на европейскую сталь и алюминий без исключений. США и ЕС ранее объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
в мире, сша, евросоюз
В мире, США, Евросоюз
Советник Трампа оценил важность торговой сделки с ЕС для США

Советник президента США Наварро назвал торговую сделку с ЕС самой важной для США

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США и ЕС. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Старший советник президента США по торговле Питер Наварро назвал торговую сделку с Европейским союзом самой важной для Соединенных Штатов.
"Я не могу представить себе соглашение важнее, чем с Европейским союзом", - сказал Наварро журналистам.
Советник добавил, что Соединенные Штаты сохраняют свои пошлины на европейскую сталь и алюминий без исключений.
США и ЕС ранее объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В лоббистской группе заявили о негативном влиянии торговых пошлин США на ЕС
В миреСШАЕвросоюз
 
 
