https://ria.ru/20250821/sdelka-2036838695.html
Советник Трампа оценил важность торговой сделки с ЕС для США
Советник Трампа оценил важность торговой сделки с ЕС для США - РИА Новости, 21.08.2025
Советник Трампа оценил важность торговой сделки с ЕС для США
Старший советник президента США по торговле Питер Наварро назвал торговую сделку с Европейским союзом самой важной для Соединенных Штатов. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T19:08:00+03:00
2025-08-21T19:08:00+03:00
2025-08-21T19:08:00+03:00
в мире
сша
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003363798_0:117:3071:1844_1920x0_80_0_0_131e235000dcd45babfeffffff1cc73d.jpg
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Старший советник президента США по торговле Питер Наварро назвал торговую сделку с Европейским союзом самой важной для Соединенных Штатов. "Я не могу представить себе соглашение важнее, чем с Европейским союзом", - сказал Наварро журналистам. Советник добавил, что Соединенные Штаты сохраняют свои пошлины на европейскую сталь и алюминий без исключений. США и ЕС ранее объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
https://ria.ru/20250821/poshliny-2036837865.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003363798_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ba49c75fd1c066defdfe55cc6e1278f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, евросоюз
Советник Трампа оценил важность торговой сделки с ЕС для США
Советник президента США Наварро назвал торговую сделку с ЕС самой важной для США