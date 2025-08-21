https://ria.ru/20250821/schit-2036646291.html

Лихачев призвал совершенствовать ядерный щит России

Лихачев призвал совершенствовать ядерный щит России - РИА Новости, 21.08.2025

Лихачев призвал совершенствовать ядерный щит России

Ядерный "щит" России с учетом колоссальных угроз ее существованию должен в ближайшие годы совершенствоваться, заявил генеральный директор госкорпорации... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T09:03:00+03:00

2025-08-21T09:03:00+03:00

2025-08-21T09:03:00+03:00

россия

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149682/59/1496825901_0:0:3840:2160_1920x0_80_0_0_f64106458cc4e5713321e2519da41c36.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Ядерный "щит" России с учетом колоссальных угроз ее существованию должен в ближайшие годы совершенствоваться, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Сейчас, в текущем моменте геополитики, - время колоссальных угроз существованию нашей страны. Поэтому ядерный щит, он же и меч, - это гарантия нашего суверенитета... Мы сегодня понимаем, что ядерный щит в ближайшие годы должен лишь совершенствоваться", - сказал Лихачев журналистам. "Росатом" из года в год полностью выполняет государственный оборонный заказ в области ядерного оружия.

https://ria.ru/20250820/putin-2036607283.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"