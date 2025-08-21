Рейтинг@Mail.ru
Лихачев призвал совершенствовать ядерный щит России - РИА Новости, 21.08.2025
09:03 21.08.2025
Лихачев призвал совершенствовать ядерный щит России
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Ядерный "щит" России с учетом колоссальных угроз ее существованию должен в ближайшие годы совершенствоваться, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Сейчас, в текущем моменте геополитики, - время колоссальных угроз существованию нашей страны. Поэтому ядерный щит, он же и меч, - это гарантия нашего суверенитета... Мы сегодня понимаем, что ядерный щит в ближайшие годы должен лишь совершенствоваться", - сказал Лихачев журналистам. "Росатом" из года в год полностью выполняет государственный оборонный заказ в области ядерного оружия.
2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Ядерный "щит" России с учетом колоссальных угроз ее существованию должен в ближайшие годы совершенствоваться, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Сейчас, в текущем моменте геополитики, - время колоссальных угроз существованию нашей страны. Поэтому ядерный щит, он же и меч, - это гарантия нашего суверенитета... Мы сегодня понимаем, что ядерный щит в ближайшие годы должен лишь совершенствоваться", - сказал Лихачев журналистам.
"Росатом" из года в год полностью выполняет государственный оборонный заказ в области ядерного оружия.
