Глава "Ростеха" готов полететь на первом рейсе импортозамещенного МС-21 - РИА Новости, 21.08.2025
23:00 21.08.2025
Глава "Ростеха" готов полететь на первом рейсе импортозамещенного МС-21
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью РИА Новости заявил, что готов с удовольствием полететь на первом рейсе полностью отечественного МС-21.
сергей чемезов
ростех
мс-21
технологии
авиация
россия
импортозамещение
экономика
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью РИА Новости заявил, что готов с удовольствием полететь на первом рейсе полностью отечественного МС-21. "Я летаю всю жизнь, с советских времен – самолетов не боюсь. На МС-21 уже летал и еще полечу с удовольствием", - ответил Чемезов на вопрос о готовности полететь на первом рейсе полностью импортозамещенного МС-21. "Ростех" начнет серийное производство импортозамещенных самолетов МС-21 в 2026 году. МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", которая рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200. Авиаперевозчик рассчитывает начать эксплуатацию отечественных самолетов МС-21 в четвертом квартале 2026 года.
сергей чемезов, ростех, мс-21, технологии, авиация, россия, импортозамещение, экономика
Сергей Чемезов, Ростех, МС-21, Технологии, Авиация, Россия, Импортозамещение, Экономика
© Ростех/TelegramМС-21 с новыми российскими системами
МС-21 с новыми российскими системами. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью РИА Новости заявил, что готов с удовольствием полететь на первом рейсе полностью отечественного МС-21.
"Я летаю всю жизнь, с советских времен – самолетов не боюсь. На МС-21 уже летал и еще полечу с удовольствием", - ответил Чемезов на вопрос о готовности полететь на первом рейсе полностью импортозамещенного МС-21.
"Ростех" начнет серийное производство импортозамещенных самолетов МС-21 в 2026 году.
МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", которая рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200. Авиаперевозчик рассчитывает начать эксплуатацию отечественных самолетов МС-21 в четвертом квартале 2026 года.
Сергей Чемезов Ростех МС-21 Технологии Авиация Россия Импортозамещение Экономика
 
 
