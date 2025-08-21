https://ria.ru/20250821/samolet-2036870804.html

Глава "Ростеха" готов полететь на первом рейсе импортозамещенного МС-21

Глава "Ростеха" готов полететь на первом рейсе импортозамещенного МС-21 - РИА Новости, 21.08.2025

Глава "Ростеха" готов полететь на первом рейсе импортозамещенного МС-21

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью РИА Новости заявил, что готов с удовольствием полететь на первом рейсе полностью отечественного МС-21.

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью РИА Новости заявил, что готов с удовольствием полететь на первом рейсе полностью отечественного МС-21. "Я летаю всю жизнь, с советских времен – самолетов не боюсь. На МС-21 уже летал и еще полечу с удовольствием", - ответил Чемезов на вопрос о готовности полететь на первом рейсе полностью импортозамещенного МС-21. "Ростех" начнет серийное производство импортозамещенных самолетов МС-21 в 2026 году. МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", которая рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200. Авиаперевозчик рассчитывает начать эксплуатацию отечественных самолетов МС-21 в четвертом квартале 2026 года.

