ОАК работает над укороченной версией самолета МС-21

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") работает над укороченной версией МС-21, до конца 2025 года ожидается эскизно-технический проект, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Специалисты ОАК уже работают над ним (укороченным МС-21 - ред.). До конца года ждем эскизно-технический проект. Дальше слово за государством, должны быть решены вопросы финансирования. После этого начнется разработка рабочей конструкторской документации. Преемственность с текущей версией МС-21-310, конечно, сохранится, поэтому должно получиться быстрее – нам не придется создавать самолет с "нуля", - сообщил Чемезов. Эта модель будет отличаться более коротким фюзеляжем. Уменьшится количество кресел – со 175 у МС-21-310 до примерно 153. Цифра примерная, так как окончательный облик еще не определен. Чемезов подчеркнул, что укороченные МС-21 будут востребованы у авиакомпаний. У перевозчиков будет выбор между длинной и короткой версиями. Оба варианта будут дополнять друг друга в зависимости от задач перевозчиков и экономики конкретных маршрутов. Минпромторг РФ намечает на 2026 год научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по укороченному МС-21, сообщал в июле глава министерства Антон Алиханов, однако сроки, по его словам, озвучивать пока преждевременно. В сентябре прошлого года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что российский самолет МС-21 может получить дополнительную укороченную версию: с уменьшенным на одну секцию фюзеляжем.

