Лавров рассказал об итогах саммита на Аляске
Лавров: РФ и США достигли прогресса по параметрам решения конфликта на Украине
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Саммит Россия - США на Аляске позволил достичь существенного прогресса в определении контуров и параметров урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Вслед за саммитом России и США на Аляске, где был достигнут существенный прогресс в продвижении по пути определения контуров, конкретных параметров урегулирования, когда вслед за этим мероприятием европейские страны поехали вслед за господином (Владимиром) Зеленским в Вашингтон и там попытались продвигать свою повестку дня, ...конечно, это не может вызывать у нас каких-либо чувств, кроме полного отторжения", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Индии.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
СМИ раскрыли, чего добивался Трамп саммитом на Аляске
20 августа, 17:00