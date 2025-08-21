Рейтинг@Mail.ru
Путин посетит Индию с визитом к концу года, заявил Лавров
13:06 21.08.2025 (обновлено: 13:11 21.08.2025)
Путин посетит Индию с визитом к концу года, заявил Лавров
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетит Индию с визитом до конца текущего года, планируется подготовить солидный пакет документов к российско-индийскому саммиту, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы сегодня обсудили предстоящие мероприятия в рамках этого диалога, включая подготовку визита президента РФ в Индию до конца текущего года. Есть планы подготовить солидный пакет документов к этому саммиту", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
индия, россия, сергей лавров, владимир путин
Индия, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетит Индию с визитом до конца текущего года, планируется подготовить солидный пакет документов к российско-индийскому саммиту, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы сегодня обсудили предстоящие мероприятия в рамках этого диалога, включая подготовку визита президента РФ в Индию до конца текущего года. Есть планы подготовить солидный пакет документов к этому саммиту", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
Индия Россия Сергей Лавров Владимир Путин
 
 
