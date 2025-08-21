https://ria.ru/20250821/sammit-2036697242.html

Путин посетит Индию с визитом к концу года, заявил Лавров

Путин посетит Индию с визитом к концу года, заявил Лавров - РИА Новости, 21.08.2025

Путин посетит Индию с визитом к концу года, заявил Лавров

Президент РФ Владимир Путин посетит Индию с визитом до конца текущего года, планируется подготовить солидный пакет документов к российско-индийскому саммиту,... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T13:06:00+03:00

2025-08-21T13:06:00+03:00

2025-08-21T13:11:00+03:00

индия

россия

сергей лавров

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033803356_0:8:2795:1580_1920x0_80_0_0_4380d46277fe0ffb9cc167ac02f08d98.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетит Индию с визитом до конца текущего года, планируется подготовить солидный пакет документов к российско-индийскому саммиту, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы сегодня обсудили предстоящие мероприятия в рамках этого диалога, включая подготовку визита президента РФ в Индию до конца текущего года. Есть планы подготовить солидный пакет документов к этому саммиту", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

https://ria.ru/20250821/proekty-2036647337.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, россия, сергей лавров, владимир путин