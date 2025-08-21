https://ria.ru/20250821/sammit-2036697242.html
Путин посетит Индию с визитом к концу года, заявил Лавров
Путин посетит Индию с визитом к концу года, заявил Лавров - РИА Новости, 21.08.2025
Путин посетит Индию с визитом к концу года, заявил Лавров
Президент РФ Владимир Путин посетит Индию с визитом до конца текущего года, планируется подготовить солидный пакет документов к российско-индийскому саммиту,... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T13:06:00+03:00
2025-08-21T13:06:00+03:00
2025-08-21T13:11:00+03:00
индия
россия
сергей лавров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033803356_0:8:2795:1580_1920x0_80_0_0_4380d46277fe0ffb9cc167ac02f08d98.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетит Индию с визитом до конца текущего года, планируется подготовить солидный пакет документов к российско-индийскому саммиту, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы сегодня обсудили предстоящие мероприятия в рамках этого диалога, включая подготовку визита президента РФ в Индию до конца текущего года. Есть планы подготовить солидный пакет документов к этому саммиту", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
https://ria.ru/20250821/proekty-2036647337.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033803356_9:0:2738:2047_1920x0_80_0_0_009f789c2e99da6f6a375c404d3d826f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, сергей лавров, владимир путин
Индия, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин
Путин посетит Индию с визитом к концу года, заявил Лавров
Лавров: РФ и Индия подготовят солидный пакет документов к совместному саммиту