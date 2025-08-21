Рейтинг@Mail.ru
РЖД запустили канал в Max - РИА Новости, 21.08.2025
14:19 21.08.2025
РЖД запустили канал в Max
РЖД запустили канал в Max
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. РЖД запустили свой официальный канал в мессенджере Max, где планируют размещать информацию о новых маршрутах, скидках для пассажиров и грузоотправителей, открытии продаж на турпоезда, актуальные цифры и факты, сообщила компания. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ&gt;&gt;&gt;"РЖД на MAXималках. Новые маршруты, скидки для пассажиров и грузоотправителей, открытия продаж на туристские поезда, актуальные цифры и факты – все самое интересное о работе Российских железных дорог – теперь и в мессенджере Max", - говорится в сообщении РЖД. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Правительство России в июле сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет "дочка" VK "Коммуникационная платформа".
РЖД запустили канал в Max

РЖД запустили официальный канал в мессенджере MAX

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. РЖД запустили свой официальный канал в мессенджере Max, где планируют размещать информацию о новых маршрутах, скидках для пассажиров и грузоотправителей, открытии продаж на турпоезда, актуальные цифры и факты, сообщила компания.
Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>
"РЖД на MAXималках. Новые маршруты, скидки для пассажиров и грузоотправителей, открытия продаж на туристские поезда, актуальные цифры и факты – все самое интересное о работе Российских железных дорог – теперь и в мессенджере Max", - говорится в сообщении РЖД.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
Правительство России в июле сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет "дочка" VK "Коммуникационная платформа".
