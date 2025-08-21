https://ria.ru/20250821/rzhd-2036722757.html

РЖД запустили канал в Max

2025-08-21T14:19:00+03:00

ржд

россия

технологии

мессенджер max

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036738_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e0b3eb6a91aeb036e66acaf27312987.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. РЖД запустили свой официальный канал в мессенджере Max, где планируют размещать информацию о новых маршрутах, скидках для пассажиров и грузоотправителей, открытии продаж на турпоезда, актуальные цифры и факты, сообщила компания. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>"РЖД на MAXималках. Новые маршруты, скидки для пассажиров и грузоотправителей, открытия продаж на туристские поезда, актуальные цифры и факты – все самое интересное о работе Российских железных дорог – теперь и в мессенджере Max", - говорится в сообщении РЖД. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Правительство России в июле сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет "дочка" VK "Коммуникационная платформа".

россия

2025

Новости

