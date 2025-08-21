https://ria.ru/20250821/rzhd-2036722757.html
РЖД запустили канал в Max
РЖД запустили канал в Max - РИА Новости, 21.08.2025
РЖД запустили канал в Max
РЖД запустили свой официальный канал в мессенджере Max, где планируют размещать информацию о новых маршрутах, скидках для пассажиров и грузоотправителей,... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T14:19:00+03:00
2025-08-21T14:19:00+03:00
2025-08-21T14:19:00+03:00
ржд
россия
технологии
мессенджер max
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036738_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e0b3eb6a91aeb036e66acaf27312987.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. РЖД запустили свой официальный канал в мессенджере Max, где планируют размещать информацию о новых маршрутах, скидках для пассажиров и грузоотправителей, открытии продаж на турпоезда, актуальные цифры и факты, сообщила компания. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>"РЖД на MAXималках. Новые маршруты, скидки для пассажиров и грузоотправителей, открытия продаж на туристские поезда, актуальные цифры и факты – все самое интересное о работе Российских железных дорог – теперь и в мессенджере Max", - говорится в сообщении РЖД. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Правительство России в июле сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет "дочка" VK "Коммуникационная платформа".
https://ria.ru/20250821/moshenniki-2036649572.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036738_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_435c1d1d1ef5dbf13b178c3ccc81cdcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, россия, технологии, мессенджер max
РЖД, Россия, Технологии, Мессенджер Max
РЖД запустили канал в Max
РЖД запустили официальный канал в мессенджере MAX