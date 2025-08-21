Рейтинг@Mail.ru
10:05 21.08.2025
RuStore станет обязательным для предустановки на гаджеты Apple и Xiaomi
RuStore станет обязательным для предустановки на гаджеты Apple и Xiaomi
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российский магазин приложений RuStore с 1 сентября будет обязательным для предустановки на гаджетах с операционными системами iOS (Apple) и HyperOS (Xiaomi), говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ. "С 1 сентября 2025 года отечественный магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на технике, использующей операционные системы iOS и HyperOS. До сих пор RuStore предустанавливался на технике, которая работает с операционными системами Android, HarmonyOS (Huawei - ред.)", - сообщили в кабмине.Сейчас в перечень программ, обязательных для предустановки на продающиеся в России гаджеты, входят 19 отечественных программ. Среди них, в частности, "Яндекс Браузер", навигаторы ("Яндекс Карты" и "2ГИС"), почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, "VK Мессенджер", платежный сервис "Мир", "Госуслуги".Президент России Владимир Путин в июле подписал закон, согласно которому на продаваемых в России телефонах и планшетах с 1 сентября 2025 года должна быть обеспечена возможность установки и обновления единого российского магазина приложений RuStore и других приложений российских разработчиков. Фактически закон запрещает зарубежным платформам, прежде всего Apple и Google, препятствовать установке RuStore на их гаджеты.
2025
RuStore станет обязательным для предустановки на гаджеты Apple и Xiaomi

RuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android.
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российский магазин приложений RuStore с 1 сентября будет обязательным для предустановки на гаджетах с операционными системами iOS (Apple) и HyperOS (Xiaomi), говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.
"С 1 сентября 2025 года отечественный магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на технике, использующей операционные системы iOS и HyperOS. До сих пор RuStore предустанавливался на технике, которая работает с операционными системами Android, HarmonyOS (Huawei - ред.)", - сообщили в кабмине.
Сейчас в перечень программ, обязательных для предустановки на продающиеся в России гаджеты, входят 19 отечественных программ. Среди них, в частности, "Яндекс Браузер", навигаторы ("Яндекс Карты" и "2ГИС"), почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, "VK Мессенджер", платежный сервис "Мир", "Госуслуги".
Президент России Владимир Путин в июле подписал закон, согласно которому на продаваемых в России телефонах и планшетах с 1 сентября 2025 года должна быть обеспечена возможность установки и обновления единого российского магазина приложений RuStore и других приложений российских разработчиков. Фактически закон запрещает зарубежным платформам, прежде всего Apple и Google, препятствовать установке RuStore на их гаджеты.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Более 18 миллионов пользователей зарегистрировались в мессенджере MAX
19 августа, 12:02
 
