Власти Румынии в рамках реформы сократят 40 тысяч чиновников

КИШИНЕВ, 21 авг - РИА Новости. Власти Румынии в рамках административной реформы сократят около 40 тысяч госслужащих, заявил в четверг вице-премьер страны Танцош Барна. "В рамках административной реформы, входящей во второй пакет мер (по экономии средств госбюджета - ред.), будут уволены 40 000 государственных служащих из местных и центральных органов власти, а именно из префектур, офисов высокопоставленных лиц, мэрий и окружных советов. Это оценка министерства развития, составленная на основе предложений наших коллег", - заявил Барна на брифинге. По его словам, правительство работает над окончательным списком учреждений, работники которых попадут под увольнение ради сокращения непроизводительных затрат и повышения эффективности местного государственного управления. Помимо этого, власти выступают за оптимизацию ресурсов, чтобы один и тот же сотрудник мог работать в нескольких населенных пунктах, если речь идет о коммунах с населением меньше 1500 человек. Правительство Румынии на заседании парламента 7 июля взяло на себя ответственность за пакет мер по сокращению дефицита госбюджета, который включает в себя в том числе повышение НДС до 21%, чтобы сократить дефицит госбюджета. Меры также предусматривают повышение акцизов на алкоголь, топливо и сигареты на 10%, введение медицинского взноса для пенсионеров, ограничение зарплат для бюджетников. Премьер Румынии Илие Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.

