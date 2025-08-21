Рейтинг@Mail.ru
Румынские студенты планируют бойкотировать начало учебного года
11:24 21.08.2025
Румынские студенты планируют бойкотировать начало учебного года
2025-08-21T11:24:00+03:00
2025-08-21T11:24:00+03:00
румыния
стипендия
румыния
румыния, стипендия
Румыния, стипендия
Румынские студенты планируют бойкотировать начало учебного года

Студенты Румынии хотят бойкотировать начало учебного года из-за стипендий

© Flickr / miss_unafraidФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Flickr / miss_unafraid
Флаг Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 авг - РИА Новости. Румынские студенты возмущены решением правительства сократить размер стипендий, поэтому они намерены бойкотировать начало учебного года, заявил глава Национального альянса студенческих организаций Румынии (НАСОР) Серджиу Ковач.
Министр образования Румынии Даниел Давид 10 августа выразил опасения, что учебный год в стране может начаться с забастовки учителей, которые недовольны тем, что кабмин решил увеличить нормы преподавания, при этом сократив стоимость учебного часа, увеличить количество учеников в классах и изменить процесс финансирования всей образовательной системы. Профсоюзы работников сферы образования с 19 августа проводят ежедневные митинги перед министерством образования, кульминацией акций станет марш протеста в первый день учебного года - 8 сентября.
"Мы не можем начать учебный год в стране, где были проведены первые сокращения средств в сфере образования. Мы бойкотируем начало учебного года, не придём на занятия, займем университеты (саботируем учебный процесс - ред.). Мы учли все эти варианты и реализуем их, если эти меры не будут отменены", — заявил Ковач на встрече с Давидом в Западном университете Тимишоары.
Около 500 студентов пришли на встречу с министром, чтобы потребовать от него разъяснений. Давид объяснил действия правительства необходимостью жесткой экономии.
"Решение заключается в том, чтобы после выхода из финансово-бюджетного кризиса вернуться к прежним стипендиальным фондам, чтобы мы могли поддерживать высшее образование. В мире, и, думаю, в Румынии тоже, много студентов, которые учатся и при этом подрабатывают", — заявил студентам Давид.
Правительство Румынии на заседании парламента 7 июля взяло на себя ответственность за пакет мер по сокращению дефицита госбюджета, который включает в себя в том числе повышение НДС до 21%, чтобы сократить дефицит госбюджета. Меры также предусматривают повышение акцизов на алкоголь, топливо и сигареты на 10%, введение медицинского взноса для пенсионеров, ограничение зарплат для бюджетников.
Премьер Румынии Илие Боложан в июле заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.
