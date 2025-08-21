Рейтинг@Mail.ru
Руденя: в Верхневолжье продолжат предоставлять регвыплаты учителям
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
15:12 21.08.2025
Руденя: в Верхневолжье продолжат предоставлять регвыплаты учителям
Руденя: в Верхневолжье продолжат предоставлять регвыплаты учителям
Власти Тверской области продолжать предоставлять региональные выплаты учителям к 1 сентября, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти Тверской области продолжать предоставлять региональные выплаты учителям к 1 сентября, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. По данным пресс-службы правительства области, в Центре образования №57 в Твери состоялась региональная августовская педагогическая конференция. В мероприятии приняли участие педагоги школьного и дошкольного образования, руководители образовательных учреждений, ветераны отрасли. Почетными гостями события стали сенатор РФ Людмила Скаковская, депутат Госдумы Юлия Саранова, председатель Заксобрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Приветствие участникам конференции направил губернатор Игорь Руденя. "Мероприятие неизменно подчеркивает важнейшее, фундаментальное значение труда учителей, воспитателей, преподавателей и наставников в обеспечении уверенного будущего тверского региона и всей России, сохранения нашей национальной идентичности, традиционных ценностей и исторической памяти. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в нашей стране формируется и развивается суверенная национальная система образования и воспитания детей и молодежи. Ваш труд имеет главное значение для решения этой задачи, воспитания новых поколений достойных граждан, патриотов нашего Отечества", – отметил Руденя, его слова приводит пресс-служба. В Верхневолжье предусмотрена региональная поддержка учителей. На совещании, посвященном строительству Западного моста в Твери, Руденя сообщил, что в Верхневолжье будут продолжены выплаты учителям и сотрудникам образовательных учреждений к 1 сентября. Соответствующие поручения по обеспечению выплат даны губернатором министерству финансов и министерству образования Тверской области. "Правительством региона было принято решение по предоставлению выплаты к 1 сентября по 10 тысяч рублей нашим учителям и по 5 тысяч рублей другим сотрудникам учреждений образования. Эту традицию нужно продолжить", – подчеркнул глава региона. На открытии конференции прозвучало видеообращение министра просвещения РФ Сергея Кравцова в связи с началом нового учебного года. В рамках августовской педагогической конференции была представлена выставка "Образование Тверской области". В экспозицию вошли архивные фотографии, документы, выписки, рассказывающие об этапах развития отрасли в Верхневолжье. Кроме того, свои выставки на конференцию подготовили коллективы школ. Центр образования №57 в микрорайоне "Радужный", где прошла конференция, был открыт в 2024 году. Школа построена по национальному проекту "Образование". В учреждении созданы все условия для всестороннего развития детей. На базе школы работает "Кванториум", действуют бассейн, библиотека, киноконцертный зал.
Руденя: в Верхневолжье продолжат предоставлять регвыплаты учителям

Руденя: Тверская область продолжит выделять регвыплаты учителям к 1 сентября

© Фото : правительство Тверской областиГубернатор региона Игорь Руденя
Губернатор региона Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : правительство Тверской области
Губернатор региона Игорь Руденя
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти Тверской области продолжать предоставлять региональные выплаты учителям к 1 сентября, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
По данным пресс-службы правительства области, в Центре образования №57 в Твери состоялась региональная августовская педагогическая конференция. В мероприятии приняли участие педагоги школьного и дошкольного образования, руководители образовательных учреждений, ветераны отрасли. Почетными гостями события стали сенатор РФ Людмила Скаковская, депутат Госдумы Юлия Саранова, председатель Заксобрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Приветствие участникам конференции направил губернатор Игорь Руденя.
"Мероприятие неизменно подчеркивает важнейшее, фундаментальное значение труда учителей, воспитателей, преподавателей и наставников в обеспечении уверенного будущего тверского региона и всей России, сохранения нашей национальной идентичности, традиционных ценностей и исторической памяти. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в нашей стране формируется и развивается суверенная национальная система образования и воспитания детей и молодежи. Ваш труд имеет главное значение для решения этой задачи, воспитания новых поколений достойных граждан, патриотов нашего Отечества", – отметил Руденя, его слова приводит пресс-служба.
В Верхневолжье предусмотрена региональная поддержка учителей. На совещании, посвященном строительству Западного моста в Твери, Руденя сообщил, что в Верхневолжье будут продолжены выплаты учителям и сотрудникам образовательных учреждений к 1 сентября. Соответствующие поручения по обеспечению выплат даны губернатором министерству финансов и министерству образования Тверской области.
"Правительством региона было принято решение по предоставлению выплаты к 1 сентября по 10 тысяч рублей нашим учителям и по 5 тысяч рублей другим сотрудникам учреждений образования. Эту традицию нужно продолжить", – подчеркнул глава региона.
На открытии конференции прозвучало видеообращение министра просвещения РФ Сергея Кравцова в связи с началом нового учебного года.
В рамках августовской педагогической конференции была представлена выставка "Образование Тверской области". В экспозицию вошли архивные фотографии, документы, выписки, рассказывающие об этапах развития отрасли в Верхневолжье. Кроме того, свои выставки на конференцию подготовили коллективы школ.
Центр образования №57 в микрорайоне "Радужный", где прошла конференция, был открыт в 2024 году. Школа построена по национальному проекту "Образование". В учреждении созданы все условия для всестороннего развития детей. На базе школы работает "Кванториум", действуют бассейн, библиотека, киноконцертный зал.
