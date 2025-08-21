Рейтинг@Mail.ru
00:25 21.08.2025
Счетная палата отметила рост уровня долговой устойчивости в 17 регионах
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Счетная палата РФ проанализировала изменение состояния госдолга российских регионов и эффективности использования бюджетных кредитов из федерального бюджета в 2022-2024 годах и установила, что уровень долговой устойчивости за этот период повысился со среднего до высокого уровня в 15 регионах, а с низкого до среднего – в 2 регионах, сообщается в материалах контрольного ведомства. "Уровень долговой устойчивости в 2022-2024 годах повысился со среднего до высокого уровня в 15 регионах, а с низкого до среднего – в 2 регионах. В результате по итогам 2024 года количество регионов с высоким уровнем долговой устойчивости достигло 64, а к группе с низкой устойчивостью не был отнесен ни один регион", - говорится в материалах. Так, уровень долговой устойчивости повысился в Республике Марий Эл, Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках, Забайкальском и Хабаровском краях, Чукотском автономном округе, Волгоградской, Кировской, Магаданской, Нижегородской, Новгородской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Ярославской областях, с низкого до среднего – в Республике Мордовия и Удмуртской Республике, уточняется в отчете Счетной палаты. А понизился в Республике Дагестан и Амурской области. "При этом Счетная палата обратила внимание, что при расчете долговой устойчивости не учитываются объемы предоставляемых регионам инфраструктурных бюджетных кредитов и платежей по их обслуживанию. В то же время соответствующие показатели по специальным казначейским кредитам, имеющим схожие условия предоставления, учитываются. По мнению контрольного ведомства, такой подход может приводить к искажению оценки долговой устойчивости регионов", - говорится в материалах. Как отметило ведомство, за указанный период объем госдолга регионов РФ вырос в 1,3 раза (на 673,1 миллиарда рублей) и на 1 января 2025 года составил 3,1 триллиона рублей. "При этом структура долговых обязательств регионов существенно изменилась: доля рыночных заимствований сократилась с 42,7 до 19,4%, а доля кредитов из федерального бюджета выросла с 55,4 до 78,4%", - отмечает Счетная палата. Минфин России, в свою очередь, отмечает снижение доли рыночных заимствований и изменение структуры долга субъектов РФ. Предоставляемые бюджетные кредиты позволили повысить уровень долговой устойчивости регионов, а также обеспечить своевременное финансирование первоочередных расходов и значимых проектов, отмечает министерство в комментарии, который прилагался в материалах Счетной палаты. "Новый механизм списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам способствует сокращению долговой нагрузки субъектов РФ и позволяет финансировать проекты по ЖКХ, обновлению общественного транспорта, развитию опорных населенных пунктов, переселению граждан из аварийного жилья, а также расходов, связанных с проведением специальной военной операции", - также отметили в Минфине. При расчете долговой устойчивости в соответствии с бюджетным законодательством не учитываются объёмы предоставляемых регионам инфраструктурных бюджетных кредитов и платежей по их обслуживанию, отметили в министерстве. "При этом Минфин России проводит мониторинг оценки качества управления региональными и муниципальными финансами в соответствии с приказом министерства", - говорится в комментарии. "Минфин России проработает замечания Счетной палаты, направленные по итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия, в части государственного долга субъектов РФ", - заключили в министерстве.
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Счетная палата РФ проанализировала изменение состояния госдолга российских регионов и эффективности использования бюджетных кредитов из федерального бюджета в 2022-2024 годах и установила, что уровень долговой устойчивости за этот период повысился со среднего до высокого уровня в 15 регионах, а с низкого до среднего – в 2 регионах, сообщается в материалах контрольного ведомства.
"Уровень долговой устойчивости в 2022-2024 годах повысился со среднего до высокого уровня в 15 регионах, а с низкого до среднего – в 2 регионах. В результате по итогам 2024 года количество регионов с высоким уровнем долговой устойчивости достигло 64, а к группе с низкой устойчивостью не был отнесен ни один регион", - говорится в материалах.
Так, уровень долговой устойчивости повысился в Республике Марий Эл, Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках, Забайкальском и Хабаровском краях, Чукотском автономном округе, Волгоградской, Кировской, Магаданской, Нижегородской, Новгородской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Ярославской областях, с низкого до среднего – в Республике Мордовия и Удмуртской Республике, уточняется в отчете Счетной палаты. А понизился в Республике Дагестан и Амурской области.
"При этом Счетная палата обратила внимание, что при расчете долговой устойчивости не учитываются объемы предоставляемых регионам инфраструктурных бюджетных кредитов и платежей по их обслуживанию. В то же время соответствующие показатели по специальным казначейским кредитам, имеющим схожие условия предоставления, учитываются. По мнению контрольного ведомства, такой подход может приводить к искажению оценки долговой устойчивости регионов", - говорится в материалах.
Как отметило ведомство, за указанный период объем госдолга регионов РФ вырос в 1,3 раза (на 673,1 миллиарда рублей) и на 1 января 2025 года составил 3,1 триллиона рублей. "При этом структура долговых обязательств регионов существенно изменилась: доля рыночных заимствований сократилась с 42,7 до 19,4%, а доля кредитов из федерального бюджета выросла с 55,4 до 78,4%", - отмечает Счетная палата.
Минфин России, в свою очередь, отмечает снижение доли рыночных заимствований и изменение структуры долга субъектов РФ. Предоставляемые бюджетные кредиты позволили повысить уровень долговой устойчивости регионов, а также обеспечить своевременное финансирование первоочередных расходов и значимых проектов, отмечает министерство в комментарии, который прилагался в материалах Счетной палаты.
"Новый механизм списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам способствует сокращению долговой нагрузки субъектов РФ и позволяет финансировать проекты по ЖКХ, обновлению общественного транспорта, развитию опорных населенных пунктов, переселению граждан из аварийного жилья, а также расходов, связанных с проведением специальной военной операции", - также отметили в Минфине.
При расчете долговой устойчивости в соответствии с бюджетным законодательством не учитываются объёмы предоставляемых регионам инфраструктурных бюджетных кредитов и платежей по их обслуживанию, отметили в министерстве. "При этом Минфин России проводит мониторинг оценки качества управления региональными и муниципальными финансами в соответствии с приказом министерства", - говорится в комментарии.
"Минфин России проработает замечания Счетной палаты, направленные по итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия, в части государственного долга субъектов РФ", - заключили в министерстве.
