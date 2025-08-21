https://ria.ru/20250821/rossiya-2036860662.html

РЖД сокращают время задержки южных поездов после ЧП с БПЛА

РЖД сокращают время задержки южных поездов после ЧП с БПЛА - РИА Новости, 21.08.2025

РЖД сокращают время задержки южных поездов после ЧП с БПЛА

После ЧП с падением беспилотника в Воронежской области опаздывает 71 поезд, сообщили в РЖД. РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. После ЧП с падением беспилотника в Воронежской области опаздывает 71 поезд, сообщили в РЖД."В результате падения БПЛА в настоящее время с опозданием следует 71 поезд дальнего следования", — говорится в сообщении.В компании уточнили, что максимальное время задержки достигает 5,5 часа. Пассажиры тех поездов, которые опаздывают более чем на четыре часа, обеспечены питанием.Также в компании сообщили, что из-за задержек изменится расписание отправления поездов: поезд № 42 Москва – Саранск отправится с Казанского вокзала Москвы 22 августа после полуночи (вместо 21 августа в 21:50), а поезд № 24 Москва – Казань будет отправлен 22 августа после часа ночи (вместо 21 августа в 23:10). РЖД информируют пассажиров о любых изменениях посредством СМС.

Новости

