https://ria.ru/20250821/rossiya-2036860662.html
РЖД сокращают время задержки южных поездов после ЧП с БПЛА
РЖД сокращают время задержки южных поездов после ЧП с БПЛА
2025-08-21T21:03:00+03:00
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. После ЧП с падением беспилотника в Воронежской области опаздывает 71 поезд, сообщили в РЖД."В результате падения БПЛА в настоящее время с опозданием следует 71 поезд дальнего следования", — говорится в сообщении.В компании уточнили, что максимальное время задержки достигает 5,5 часа. Пассажиры тех поездов, которые опаздывают более чем на четыре часа, обеспечены питанием.Также в компании сообщили, что из-за задержек изменится расписание отправления поездов: поезд № 42 Москва – Саранск отправится с Казанского вокзала Москвы 22 августа после полуночи (вместо 21 августа в 21:50), а поезд № 24 Москва – Казань будет отправлен 22 августа после часа ночи (вместо 21 августа в 23:10). РЖД информируют пассажиров о любых изменениях посредством СМС.
