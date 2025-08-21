Рейтинг@Mail.ru
РЖД сокращают время задержки южных поездов после ЧП с БПЛА - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 21.08.2025 (обновлено: 23:54 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/rossiya-2036860662.html
РЖД сокращают время задержки южных поездов после ЧП с БПЛА
РЖД сокращают время задержки южных поездов после ЧП с БПЛА - РИА Новости, 21.08.2025
РЖД сокращают время задержки южных поездов после ЧП с БПЛА
После ЧП с падением беспилотника в Воронежской области опаздывает 71 поезд, сообщили в РЖД. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T21:03:00+03:00
2025-08-21T23:54:00+03:00
воронежская область
москва
россошь
ржд
казанский вокзал
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007968573_0:142:3117:1895_1920x0_80_0_0_7be9b6acea6e7118e84cbb1d985ec4d7.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. После ЧП с падением беспилотника в Воронежской области опаздывает 71 поезд, сообщили в РЖД."В результате падения БПЛА в настоящее время с опозданием следует 71 поезд дальнего следования", — говорится в сообщении.В компании уточнили, что максимальное время задержки достигает 5,5 часа. Пассажиры тех поездов, которые опаздывают более чем на четыре часа, обеспечены питанием.Также в компании сообщили, что из-за задержек изменится расписание отправления поездов: поезд № 42 Москва – Саранск отправится с Казанского вокзала Москвы 22 августа после полуночи (вместо 21 августа в 21:50), а поезд № 24 Москва – Казань будет отправлен 22 августа после часа ночи (вместо 21 августа в 23:10). РЖД информируют пассажиров о любых изменениях посредством СМС.
https://ria.ru/20250813/sapsan-2035125191.html
воронежская область
москва
россошь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007968573_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_39218b8b3b44ea3963bbd030f1b4767a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронежская область, москва, россошь, ржд, казанский вокзал, происшествия
Воронежская область, Москва, Россошь, РЖД, Казанский вокзал, Происшествия
РЖД сокращают время задержки южных поездов после ЧП с БПЛА

После ЧП с БПЛА в Воронежской области опаздывает 71 поезд

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПассажиры на перроне
Пассажиры на перроне - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Пассажиры на перроне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. После ЧП с падением беспилотника в Воронежской области опаздывает 71 поезд, сообщили в РЖД.
"В результате падения БПЛА в настоящее время с опозданием следует 71 поезд дальнего следования", — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что максимальное время задержки достигает 5,5 часа. Пассажиры тех поездов, которые опаздывают более чем на четыре часа, обеспечены питанием.
Также в компании сообщили, что из-за задержек изменится расписание отправления поездов: поезд № 42 Москва – Саранск отправится с Казанского вокзала Москвы 22 августа после полуночи (вместо 21 августа в 21:50), а поезд № 24 Москва – Казань будет отправлен 22 августа после часа ночи (вместо 21 августа в 23:10).
РЖД информируют пассажиров о любых изменениях посредством СМС.
В вагоне поезда Сапсан - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
РЖД обновили дорожные наборы в "Сапсане"
13 августа, 22:12
 
Воронежская областьМоскваРоссошьРЖДКазанский вокзалПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала