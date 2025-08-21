https://ria.ru/20250821/rossiya-2036788507.html

Торговое представительство России в Швеции вновь подверглось нападению

Торговое представительство России в Швеции вновь подверглось нападению

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Торговое представительство России в Швеции в третий раз подверглось нападению с использованием дрона, с которого сбросили пакет с краской, расследование предыдущих нападений местными правоохранителями не дали результатов, сообщает в четверг посольство России в Стокгольме. "В ночь на 21 августа 2025 года торговое представительство России в Швеции, являющееся неотъемлемой частью российской дипломатической миссии в этой стране, вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской. Предыдущие такие атаки происходили 17 июня и 5 июля 2025 года", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале. Дипломаты добавили, что нападения дронов на посольство и торгпредство России продолжаются более года. Расследования этих инцидентов шведской полицией не дали каких-либо результатов, добавили в дипмиссии. "Вызывает возмущение откровенное пренебрежение не только к дипломатическому иммунитету российских учреждений, но и к собственному шведскому законодательству – после июльского случая по совместному ходатайству посольства России и полиции Швеции над торгпредством, как ранее над российским посольством, шведскими властями была установлена бесполетная зона", - добавили в дипмиссии. По слова посольства, шведская сторона "не может или не хочет" пресечь подобные атаки и выполнять обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий. "Исходим из того, что пора бы, наконец, установить инициаторов и исполнителей этих акций, а также привлечь их к ответственности, в том числе с целью недопущения подобных нападений впредь. Бездействие властей Швеции в этом сюжете становится уже явной политической позицией", - заключили в посольстве.

