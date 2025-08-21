https://ria.ru/20250821/rossiya-2036782394.html
Путин принял министра иностранных дел Индии
Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара, сообщили в пресс-службе президента. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара, сообщили в пресс-службе президента."Владимир Путин в Кремле принимает министра иностранных дел Республики Индия Джайшанкара", — сказал собеседник агентства.Во встрече также участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер России Денис Мантуров и посол Индии Винай Кумар.Джайшанкар прибыл в Москву во вторник. Накануне глава МИД Индии вместе с Мантуровым сопредседательствовал на 26-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В четверг он провел переговоры с Лавровым. Стороны обсудили в том числе подготовку визита президента России в Индию до конца этого года.В понедельник Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он отметил, что с нетерпением ждет продолжения встреч с президентом России в ближайшие дни. Лидеры обсудили перспективы долгосрочного урегулирования кризиса на Украине и договорились продолжить диалог по этой теме.
