https://ria.ru/20250821/rossiya-2036782394.html

Путин принял министра иностранных дел Индии

Путин принял министра иностранных дел Индии - РИА Новости, 21.08.2025

Путин принял министра иностранных дел Индии

Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара, сообщили в пресс-службе президента. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T16:35:00+03:00

2025-08-21T16:35:00+03:00

2025-08-21T17:16:00+03:00

индия

россия

владимир путин

в мире

сергей лавров

денис мантуров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036791721_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d2a80158b948c356319f5e6a4e29f6e7.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара, сообщили в пресс-службе президента."Владимир Путин в Кремле принимает министра иностранных дел Республики Индия Джайшанкара", — сказал собеседник агентства.Во встрече также участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер России Денис Мантуров и посол Индии Винай Кумар.Джайшанкар прибыл в Москву во вторник. Накануне глава МИД Индии вместе с Мантуровым сопредседательствовал на 26-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В четверг он провел переговоры с Лавровым. Стороны обсудили в том числе подготовку визита президента России в Индию до конца этого года.В понедельник Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он отметил, что с нетерпением ждет продолжения встреч с президентом России в ближайшие дни. Лидеры обсудили перспективы долгосрочного урегулирования кризиса на Украине и договорились продолжить диалог по этой теме.

https://ria.ru/20250820/manturov-2036569104.html

https://ria.ru/20250821/indiya-2036746088.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на встрече с Министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром Владимир Путин встретился с Министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром 2025-08-21T16:35 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, россия, владимир путин, в мире, сергей лавров, денис мантуров