Рейтинг@Mail.ru
Путин принял министра иностранных дел Индии - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 21.08.2025 (обновлено: 17:16 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/rossiya-2036782394.html
Путин принял министра иностранных дел Индии
Путин принял министра иностранных дел Индии - РИА Новости, 21.08.2025
Путин принял министра иностранных дел Индии
Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара, сообщили в пресс-службе президента. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T16:35:00+03:00
2025-08-21T17:16:00+03:00
индия
россия
владимир путин
в мире
сергей лавров
денис мантуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036791721_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d2a80158b948c356319f5e6a4e29f6e7.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара, сообщили в пресс-службе президента."Владимир Путин в Кремле принимает министра иностранных дел Республики Индия Джайшанкара", — сказал собеседник агентства.Во встрече также участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер России Денис Мантуров и посол Индии Винай Кумар.Джайшанкар прибыл в Москву во вторник. Накануне глава МИД Индии вместе с Мантуровым сопредседательствовал на 26-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В четверг он провел переговоры с Лавровым. Стороны обсудили в том числе подготовку визита президента России в Индию до конца этого года.В понедельник Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он отметил, что с нетерпением ждет продолжения встреч с президентом России в ближайшие дни. Лидеры обсудили перспективы долгосрочного урегулирования кризиса на Украине и договорились продолжить диалог по этой теме.
https://ria.ru/20250820/manturov-2036569104.html
https://ria.ru/20250821/indiya-2036746088.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на встрече с Министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром
Владимир Путин встретился с Министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром
2025-08-21T16:35
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036791721_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_40e80ae4b7454e8cf30ea9ec13181887.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, владимир путин, в мире, сергей лавров, денис мантуров
Индия, Россия, Владимир Путин, В мире, Сергей Лавров, Денис Мантуров
Путин принял министра иностранных дел Индии

Путин принял министра иностранных дел Индии Джайшанкара

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара, сообщили в пресс-службе президента.
"Владимир Путин в Кремле принимает министра иностранных дел Республики Индия Джайшанкара", — сказал собеседник агентства.
Денис Мантуров и министр иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Россия продолжает поставлять нефть в Индию, сообщил Мантуров
20 августа, 17:49
Во встрече также участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер России Денис Мантуров и посол Индии Винай Кумар.
Джайшанкар прибыл в Москву во вторник. Накануне глава МИД Индии вместе с Мантуровым сопредседательствовал на 26-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
В четверг он провел переговоры с Лавровым. Стороны обсудили в том числе подготовку визита президента России в Индию до конца этого года.
В понедельник Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он отметил, что с нетерпением ждет продолжения встреч с президентом России в ближайшие дни. Лидеры обсудили перспективы долгосрочного урегулирования кризиса на Украине и договорились продолжить диалог по этой теме.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с Министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях СМИД - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Глава МИД Индии пригласил Лаврова посетить Нью-Дели
Вчера, 15:18
 
ИндияРоссияВладимир ПутинВ миреСергей ЛавровДенис Мантуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала