https://ria.ru/20250821/rossiya-2036764568.html

Генпрокуратура требует изъять у экс-замминистра обороны антикварные ружья

Генпрокуратура требует изъять у экс-замминистра обороны антикварные ружья - РИА Новости, 21.08.2025

Генпрокуратура требует изъять у экс-замминистра обороны антикварные ружья

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов хранил дома антикварные ружья, мечи и шпаги, Генеральная прокуратура РФ требует их изъять в доход государства, следует... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T16:05:00+03:00

2025-08-21T16:05:00+03:00

2025-08-21T16:05:00+03:00

льеж

бельгия

вадим иванов

тимур иванов

светлана захарова

происшествия

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941941923_0:168:1201:843_1920x0_80_0_0_e0966c09423e1173e73145a64e0b9b55.jpg

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов хранил дома антикварные ружья, мечи и шпаги, Генеральная прокуратура РФ требует их изъять в доход государства, следует из иска надзорного ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости. Ответчиками по иску выступают Тимур Иванов, бывшая супруга Светлана Захарова, его отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, водитель Андрей Петров, а также ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи". Как уточняется в документе, сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Среди найденных во время обысков у Иванова предметов роскоши нашлось огнестрельное и холодное оружие, указывается в иске. Это шестизарядный револьвер Philippe Counet, пистолет одноствольный дульнозарядный с ударно-капсюльным замком 1879 C.G. BONEHELL, ружье ударное капсульное дульнозарядное, переделочное из кремневого 12-го калибра, двухствольное охотничье ружье 16-го калибра, одноствольное дульнозарядное охотничье ружье с кремневым замком 20-го калибра с клеймом испытательной станции Льеж (Бельгия), изготовленное в первой трети XIX века, двухствольный охотничий штуцер с ударно-капсюльным замком, пара одноствольных дульнозарядных пистолетов с ударно-капсюльным замком, изготовленные во второй половине XIX века. Всего - 8 наименований ружей и пистолетов. Также перечислены в иске 16 наименований мечей, шпаг, стилетов и ятаганов. Это меч с маркировкой на клинке "J.M.Grisier" с ножнами, меч с маркировкой на клинке "H.S.Jackson" в ножнах последней четверти XIX века – первой четверти XX века, меч с маркировкой на клинке "J.Benjamin Melberg", изготовленный в последней четверти XIX века, меч с маркировкой на клинке "Joe Beckert", офицерский кортик ВВС (Люфтваффе) образца 1937 года в ножнах с подвесом и темляком, изготовленный в с 1937 до первой половины 1940 года, швейцарский штык-тесак образца 1878 года к винтовкам системы Веттерли образца 1878 года, сабля французского офицера легкой кавалерии образца XI в ножнах, шпага прусская железнодорожных служащих с маркировкой "Gebr. Weyerberg. Solingen", изготовленная в XIX веке – начале XX века.

https://ria.ru/20250820/sk-2036549958.html

льеж

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

льеж, бельгия, вадим иванов, тимур иванов, светлана захарова, происшествия, генеральная прокуратура рф