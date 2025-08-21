Рейтинг@Mail.ru
16:05 21.08.2025
Генпрокуратура требует изъять у экс-замминистра обороны антикварные ружья
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов хранил дома антикварные ружья, мечи и шпаги, Генеральная прокуратура РФ требует их изъять в доход государства, следует из иска надзорного ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ответчиками по иску выступают Тимур Иванов, бывшая супруга Светлана Захарова, его отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, водитель Андрей Петров, а также ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи".
Как уточняется в документе, сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток.
Среди найденных во время обысков у Иванова предметов роскоши нашлось огнестрельное и холодное оружие, указывается в иске.
Это шестизарядный револьвер Philippe Counet, пистолет одноствольный дульнозарядный с ударно-капсюльным замком 1879 C.G. BONEHELL, ружье ударное капсульное дульнозарядное, переделочное из кремневого 12-го калибра, двухствольное охотничье ружье 16-го калибра, одноствольное дульнозарядное охотничье ружье с кремневым замком 20-го калибра с клеймом испытательной станции Льеж (Бельгия), изготовленное в первой трети XIX века, двухствольный охотничий штуцер с ударно-капсюльным замком, пара одноствольных дульнозарядных пистолетов с ударно-капсюльным замком, изготовленные во второй половине XIX века. Всего - 8 наименований ружей и пистолетов.
Также перечислены в иске 16 наименований мечей, шпаг, стилетов и ятаганов.
Это меч с маркировкой на клинке "J.M.Grisier" с ножнами, меч с маркировкой на клинке "H.S.Jackson" в ножнах последней четверти XIX века – первой четверти XX века, меч с маркировкой на клинке "J.Benjamin Melberg", изготовленный в последней четверти XIX века, меч с маркировкой на клинке "Joe Beckert", офицерский кортик ВВС (Люфтваффе) образца 1937 года в ножнах с подвесом и темляком, изготовленный в с 1937 до первой половины 1940 года, швейцарский штык-тесак образца 1878 года к винтовкам системы Веттерли образца 1878 года, сабля французского офицера легкой кавалерии образца XI в ножнах, шпага прусская железнодорожных служащих с маркировкой "Gebr. Weyerberg. Solingen", изготовленная в XIX веке – начале XX века.
Суд - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
