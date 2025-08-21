Рейтинг@Mail.ru
На модернизацию ЖКХ в регионах направят более 41 миллиарда рублей - РИА Новости, 21.08.2025
16:02 21.08.2025 (обновлено: 17:48 21.08.2025)
На модернизацию ЖКХ в регионах направят более 41 миллиарда рублей
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более 41 миллиарда рублей казначейских инфраструктурных кредитов направят на проекты в 19 регионах России, которые затрагивают, в том числе, модернизацию ЖКХ в стране и комплексное развитие Дальнего Востока и Арктики, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Сегодня провел штаб с губернаторами. С коллегами одобрили новые проекты, которые будут реализованы за счет казначейских инфраструктурных кредитов в 19 регионах. Сумма — более 41 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на модернизацию ЖКХ в стране и на комплексное развитие Дальнего Востока и Арктики. Конкретные проекты для улучшения жизни людей", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. Кроме того, по словам вице-премьера, на штабе одобрили распределение субсидий на развитие дорог на 2026–2028 годы по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
россия, дальний восток, арктика, марат хуснуллин, общество
Россия, Дальний Восток, Арктика, Марат Хуснуллин, Общество, Хорошие новости
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более 41 миллиарда рублей казначейских инфраструктурных кредитов направят на проекты в 19 регионах России, которые затрагивают, в том числе, модернизацию ЖКХ в стране и комплексное развитие Дальнего Востока и Арктики, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Сегодня провел штаб с губернаторами. С коллегами одобрили новые проекты, которые будут реализованы за счет казначейских инфраструктурных кредитов в 19 регионах. Сумма — более 41 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на модернизацию ЖКХ в стране и на комплексное развитие Дальнего Востока и Арктики. Конкретные проекты для улучшения жизни людей", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам вице-премьера, на штабе одобрили распределение субсидий на развитие дорог на 2026–2028 годы по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
Вице-премьер России Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Хуснуллин рассказал о ремонте российских школ за счет бюджетных кредитов
23 мая, 15:14
 
Хорошие новостиРоссияДальний ВостокАрктикаМарат ХуснуллинОбщество
 
 
