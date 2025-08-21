https://ria.ru/20250821/rossiya-2036760868.html

На модернизацию ЖКХ в регионах направят более 41 миллиарда рублей

На модернизацию ЖКХ в регионах направят более 41 миллиарда рублей - РИА Новости, 21.08.2025

На модернизацию ЖКХ в регионах направят более 41 миллиарда рублей

Более 41 миллиарда рублей казначейских инфраструктурных кредитов направят на проекты в 19 регионах России, которые затрагивают, в том числе, модернизацию ЖКХ в... РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более 41 миллиарда рублей казначейских инфраструктурных кредитов направят на проекты в 19 регионах России, которые затрагивают, в том числе, модернизацию ЖКХ в стране и комплексное развитие Дальнего Востока и Арктики, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Сегодня провел штаб с губернаторами. С коллегами одобрили новые проекты, которые будут реализованы за счет казначейских инфраструктурных кредитов в 19 регионах. Сумма — более 41 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на модернизацию ЖКХ в стране и на комплексное развитие Дальнего Востока и Арктики. Конкретные проекты для улучшения жизни людей", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. Кроме того, по словам вице-премьера, на штабе одобрили распределение субсидий на развитие дорог на 2026–2028 годы по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

