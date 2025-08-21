Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил обеспечить ВС России оборудованием для консервирования еды - РИА Новости, 21.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:53 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/rossiya-2036757184.html
Путин поручил обеспечить ВС России оборудованием для консервирования еды
Путин поручил обеспечить ВС России оборудованием для консервирования еды - РИА Новости, 21.08.2025
Путин поручил обеспечить ВС России оборудованием для консервирования еды
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ подготовить предложения об обеспечении подразделений ВС РФ современным мобильным оборудованием для... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T15:53:00+03:00
2025-08-21T15:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033803356_0:8:2795:1580_1920x0_80_0_0_4380d46277fe0ffb9cc167ac02f08d98.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ подготовить предложения об обеспечении подразделений ВС РФ современным мобильным оборудованием для консервирования еды в полевых условиях. Соответствующий перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" 6 июля 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Минобороны России подготовить при участии Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" и представить предложения об обеспечении подразделений Вооруженных Сил РФ современным мобильным оборудованием для консервирования пищевых продуктов в полевых условиях", - говорится в перечне поручений.
https://ria.ru/20250821/putin-2036755542.html
россия
россия, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил обеспечить ВС России оборудованием для консервирования еды

Путин поручил обеспечить ВС современным оборудованием для консервирования еды

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ подготовить предложения об обеспечении подразделений ВС РФ современным мобильным оборудованием для консервирования еды в полевых условиях.
Соответствующий перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" 6 июля 2025 года опубликован на сайте Кремля.
"Минобороны России подготовить при участии Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" и представить предложения об обеспечении подразделений Вооруженных Сил РФ современным мобильным оборудованием для консервирования пищевых продуктов в полевых условиях", - говорится в перечне поручений.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Заголовок открываемого материала