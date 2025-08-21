https://ria.ru/20250821/rossiya-2036757184.html
Путин поручил обеспечить ВС России оборудованием для консервирования еды
Путин поручил обеспечить ВС России оборудованием для консервирования еды
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ подготовить предложения об обеспечении подразделений ВС РФ современным мобильным оборудованием для консервирования еды в полевых условиях. Соответствующий перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" 6 июля 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Минобороны России подготовить при участии Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" и представить предложения об обеспечении подразделений Вооруженных Сил РФ современным мобильным оборудованием для консервирования пищевых продуктов в полевых условиях", - говорится в перечне поручений.
