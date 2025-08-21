https://ria.ru/20250821/rossiya-2036729002.html
Эксперт оценила сотрудничество России и Индии
Эксперт оценила сотрудничество России и Индии - РИА Новости, 21.08.2025
Эксперт оценила сотрудничество России и Индии
Реализация совместных проектов России и Индии расширяет экономические горизонты и укрепляет стратегические связи между двумя странами, поделилась с РИА Новости... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T14:41:00+03:00
2025-08-21T14:41:00+03:00
2025-08-21T14:41:00+03:00
россия
индия
денис мантуров
москва
в мире
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Реализация совместных проектов России и Индии расширяет экономические горизонты и укрепляет стратегические связи между двумя странами, поделилась с РИА Новости координатор проекта "Морская политика" Центра стратегических оценок и прогнозов Анна Горнова. В минувшую среду в Москве прошло 26-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. На заседании Мантуров в числе прочего отметил, что Россия и Индия нацелены на совместное освоение Северного морского пути и международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг". "Сотрудничество с Индией выходит за рамки транспортно-логистической сферы. Россия и Индия обмениваются технологиями в космической области, совместно развивают цифровые решения и охватывают направления искусственного интеллекта и информационной безопасности. Такой комплексный подход расширяет экономические горизонты и укрепляет стратегические связи между двумя странами", - считает эксперт. Говоря о развитии Севморпути и МТК "Север - Юг", Горнова отметила, что реализация этих проектов способствует росту и модернизации региональной инфраструктуры в России - портов, железнодорожных узлов и логистических центров. "Реализация проектов дает России возможность привлечь инвестиции и создать новые рабочие места в различных регионах страны. Это положительно скажется на экономической активности и качестве жизни населения в регионах, охваченных проектом", - заключила она.
россия
индия
москва
россия, индия, денис мантуров, москва
Россия, Индия, Денис Мантуров, Москва, В мире
Эксперт оценила сотрудничество России и Индии
Горнова: сотрудничество России и Индии расширит экономические горизонты
