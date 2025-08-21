https://ria.ru/20250821/rossiya-2036728056.html

Фадеев возмутился ответом искусственного интеллекта о патриотизме

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев возмутился ответом искусственного интеллекта, сравнившего российский патриотизм с нацистской Германией, и заявил о необходимости формирования в молодежи мировоззрения. "Я задал вопрос искусственному интеллекту: надо ли воспитывать патриотизм в молодежи? И искусственный интеллект высказал аргументы "за" и "против" формирования гражданской патриотичности, укрепления единства. Аргументы против: риск национализма, идеологическая обработка, ограничение свободы мысли, формализм и лицемерие", - сказал Фадеев в ходе рабочего совещания "Ключевые векторы и задачи на 2025-2026 учебный год" в Национальном центре "Россия". По словам главы СПЧ, нейросеть после такого ответа на его вопрос привела исторические примеры "проявления чрезмерного патриотизма": нацистская Германия, имперская Япония, фашистская Италия. "Привела и современные примеры: российский патриотизм, американский исключительный патриотизм и китайский национализм. Три ведущие страны мира, по мнению искусственного интеллекта, неправильный патриотизм воспитывают, такой же, как в нацистской Германии. Как же не обладая знаниями, не обладая мировоззрением на это реагировать?", - возмутился он. Фадеев подчеркнул, что молодежь доверяет искусственному интеллекту иногда больше, чем живым людям. "Что с этим делать? Надо будет серьезно методики поменять преподавания, методики оценки знания. Это очень серьезная тема… Мы привыкли говорить о том, что образование должно давать навыки, компетенции. Но есть, на мой взгляд, очень важное понятие – это мировоззрение. Образование без формирования мировоззрения – это половинчатое образование", - добавил председатель СПЧ.

