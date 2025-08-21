https://ria.ru/20250821/rossiya-2036724725.html

Мишустин планирует провести встречу с главой "Камаза"

Мишустин планирует провести встречу с главой "Камаза" - РИА Новости, 21.08.2025

Мишустин планирует провести встречу с главой "Камаза"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что планирует провести встречу с главой "Камаза" Сергеем Кogogиным.

2025-08-21

2025-08-21T14:28:00+03:00

2025-08-21T17:49:00+03:00

россия

казань

михаил мишустин

сергей когогин

общество

КАЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что планирует провести встречу с главой "Камаза" Сергеем Когогиным. Глава правительства в Казани посетил выставку форума "Развитие малых городов и исторических поселений". На площадке Мишустин обсудил с Когогиным развитие "Камаза". Глава компании предложил Мишустину обсудить некоторые вопросы во время встречи. "Тогда я вас жду, Сергей Анатольевич", - сказал Мишустин.

россия

казань

2025

Новости

россия, казань, михаил мишустин, сергей когогин, общество