Мишустин планирует провести встречу с главой "Камаза" - РИА Новости, 21.08.2025
14:28 21.08.2025 (обновлено: 17:49 21.08.2025)
Мишустин планирует провести встречу с главой "Камаза"
россия
казань
михаил мишустин
сергей когогин
КАЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что планирует провести встречу с главой "Камаза" Сергеем Когогиным. Глава правительства в Казани посетил выставку форума "Развитие малых городов и исторических поселений". На площадке Мишустин обсудил с Когогиным развитие "Камаза". Глава компании предложил Мишустину обсудить некоторые вопросы во время встречи. "Тогда я вас жду, Сергей Анатольевич", - сказал Мишустин.
россия, казань, михаил мишустин, сергей когогин, общество
Россия, Казань, Михаил Мишустин, Сергей Когогин, Общество
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
КАЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что планирует провести встречу с главой "Камаза" Сергеем Когогиным.
Глава правительства в Казани посетил выставку форума "Развитие малых городов и исторических поселений". На площадке Мишустин обсудил с Когогиным развитие "Камаза". Глава компании предложил Мишустину обсудить некоторые вопросы во время встречи.
"Тогда я вас жду, Сергей Анатольевич", - сказал Мишустин.
Россия Казань Михаил Мишустин Сергей Когогин Общество
 
 
