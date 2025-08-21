https://ria.ru/20250821/rossiya-2036672859.html

Россия после санкций смогла поднять производство, заявил президент Киргизии

БИШКЕК, 21 авг – РИА Новости. Россия после введения против нее западных санкций смогла поднять на высокий уровень собственное производство и сельское хозяйство, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью госагентству Кабар. Накануне британский минфин сообщил, что Лондон ввел санкции в отношении киргизского "Капитал Банка Центральной Азии", киргизских компаний Tengricoin, Grinex и Old Vector. В британском МИД заявили, что новые санкции направлены против связанных с Киргизией криптовалютных сетей, якобы используемых Россией. Журналист "Кабара" спросил президента, ударят ли эти санкции по России или пострадает только Киргизия. "Россия от этого не пострадает. Честно говоря, и "Капитал Банк" не пострадает. Он, как и раньше, будет работать под контролем министерства финансов и приносить прибыль государству. Что изменилось, когда ввели санкции против России? Наоборот, после санкций они смогли поднять на высокий уровень собственное производство и сельское хозяйство. Продукцию, которую раньше импортировали, теперь экспортируют. Газ и нефть как экспортировали, так и продолжают экспортировать", - заявил Жапаров. В качестве примера глава государства привел российский Сбербанк, чистая годовая прибыль которого после введения санкций в 2024 году, по словам Жапарова, выросла на 4,8% и превысила 13 миллиардов долларов.."Мы все это анализируем и видим. Западные страны, вводящие санкции, тоже это понимают. Более того, они сами продолжают вести торговлю с Россией. В 2024 году страны - члены Европейского союза вели торговлю с Россией на сумму 141 миллиард долларов. В частности, европейские государства импортировали из России товаров на 36 миллиардов долларов. А Великобритания, которая ввела санкции против нашего банка, в том же 2024 году сама торговала с Россией на 2,2 миллиарда долларов", - уточнил лидер республики.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин также сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

