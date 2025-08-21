Россиянам рассказали, как получить 350 тысяч рублей от государства
Балынин: россияне получат 350 тысяч рублей, заключив социальный контракт
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россияне имеют возможность получить до 350 тысяч рублей, оформив социальный контракт с государством, напомнил в интервью с "Газетой.ru" кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
"Ключевая ценность данного инструмента в том, что он не только тактически оказывает поддержку, но и дает положительное воздействие на формирование устойчивых доходов в будущем", — указал он.
Эксперт пояснил, что при заключении социального контракта получатель выплат обязан выполнять ряд необходимых мероприятий: искать работу, проходить профессиональное обучение и повышать квалификацию, заниматься индивидуальным предпринимательством, вести личное хозяйство или предпринимать иные шаги для выхода из трудной жизненной ситуации.
Балынин отметил, что выплаты могут предоставляться как ежемесячно, так и разовым платежом за весь период действия социального контракта.
Социальный контракт — это соглашение между органами социальной защиты и гражданами России, у которых доход ниже установленного прожиточного минимума. Программа нацелена на улучшение жизненных условий малоимущих граждан. Основные задачи: содействие в трудоустройстве, повышение квалификации, открытие своего бизнеса или развитие подсобного хозяйства.
С начала текущего года около 104 тысяч человек прошли тестирование на цифровой платформе МСП.РФ для получения соцконтракта для начала собственного бизнеса.
