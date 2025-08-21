Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как получить 350 тысяч рублей от государства
09:27 21.08.2025
Россиянам рассказали, как получить 350 тысяч рублей от государства
Россиянам рассказали, как получить 350 тысяч рублей от государства - РИА Новости, 21.08.2025
Россиянам рассказали, как получить 350 тысяч рублей от государства
Россияне имеют возможность получить до 350 тысяч рублей, оформив социальный контракт с государством, напомнил в интервью с "Газетой.ru" кандидат экономических... РИА Новости, 21.08.2025
общество
россия
игорь балынин
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россияне имеют возможность получить до 350 тысяч рублей, оформив социальный контракт с государством, напомнил в интервью с "Газетой.ru" кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин."Ключевая ценность данного инструмента в том, что он не только тактически оказывает поддержку, но и дает положительное воздействие на формирование устойчивых доходов в будущем", — указал он.Эксперт пояснил, что при заключении социального контракта получатель выплат обязан выполнять ряд необходимых мероприятий: искать работу, проходить профессиональное обучение и повышать квалификацию, заниматься индивидуальным предпринимательством, вести личное хозяйство или предпринимать иные шаги для выхода из трудной жизненной ситуации.Балынин отметил, что выплаты могут предоставляться как ежемесячно, так и разовым платежом за весь период действия социального контракта.Социальный контракт — это соглашение между органами социальной защиты и гражданами России, у которых доход ниже установленного прожиточного минимума. Программа нацелена на улучшение жизненных условий малоимущих граждан. Основные задачи: содействие в трудоустройстве, повышение квалификации, открытие своего бизнеса или развитие подсобного хозяйства.С начала текущего года около 104 тысяч человек прошли тестирование на цифровой платформе МСП.РФ для получения соцконтракта для начала собственного бизнеса.
Россиянам рассказали, как получить 350 тысяч рублей от государства

Балынин: россияне получат 350 тысяч рублей, заключив социальный контракт

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россияне имеют возможность получить до 350 тысяч рублей, оформив социальный контракт с государством, напомнил в интервью с "Газетой.ru" кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
"Ключевая ценность данного инструмента в том, что он не только тактически оказывает поддержку, но и дает положительное воздействие на формирование устойчивых доходов в будущем", — указал он.
Эксперт пояснил, что при заключении социального контракта получатель выплат обязан выполнять ряд необходимых мероприятий: искать работу, проходить профессиональное обучение и повышать квалификацию, заниматься индивидуальным предпринимательством, вести личное хозяйство или предпринимать иные шаги для выхода из трудной жизненной ситуации.
Балынин отметил, что выплаты могут предоставляться как ежемесячно, так и разовым платежом за весь период действия социального контракта.
Социальный контракт — это соглашение между органами социальной защиты и гражданами России, у которых доход ниже установленного прожиточного минимума. Программа нацелена на улучшение жизненных условий малоимущих граждан. Основные задачи: содействие в трудоустройстве, повышение квалификации, открытие своего бизнеса или развитие подсобного хозяйства.
С начала текущего года около 104 тысяч человек прошли тестирование на цифровой платформе МСП.РФ для получения соцконтракта для начала собственного бизнеса.
