Рейтинг@Mail.ru
Россия знает, как сделать сверхзвуковой лайнер, заявил Чемезов - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/rossija-2036811889.html
Россия знает, как сделать сверхзвуковой лайнер, заявил Чемезов
Россия знает, как сделать сверхзвуковой лайнер, заявил Чемезов - РИА Новости, 21.08.2025
Россия знает, как сделать сверхзвуковой лайнер, заявил Чемезов
Россия знает, как сделать сверхзвуковой пассажирский самолет, однако он очень дорог в эксплуатации и на сегодняшний день спроса на него нет, рассказал в... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T17:32:00+03:00
2025-08-21T17:32:00+03:00
россия
сергей чемезов
виталий савельев
ростех
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575044444_0:261:2829:1852_1920x0_80_0_0_3fdfe36f9fe473bb01d142fe20485c69.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия знает, как сделать сверхзвуковой пассажирский самолет, однако он очень дорог в эксплуатации и на сегодняшний день спроса на него нет, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Мы знаем, как его сделать, у нас все для этого есть. Вопрос в целесообразности создания такой машины. Сверхзвуковой самолет из-за особенностей конструкции, в частности двигателей, является очень дорогим. Также у него крайне дорогая стоимость эксплуатации", - сказал Чемезов, вспомнив в этом контексте летавший больше четверти века британо-французский сверхзвуковой пассажирский лайнер "Конкорд". "Конкорд", к примеру, прозвали самолетом для богатых из-за запредельной цены билетов. Поэтому на сегодняшний день для самолетов подобного класса просто не видно гарантированной рыночной ниши", - отметил глава "Ростеха". Впрочем, по словам Чемезова, мир меняется, быстро развиваются технологии. "Не исключаю, что пройдет немного времени, и тема пассажирского "сверхзвука" вернется в повестку. Перспективные исследования в этой области идут постоянно", - заключил он. Вице-премьер РФ Виталий Савельев в ноябре прошлого года говорил о планах России вернуться к созданию сверхзвукового пассажирского самолета. НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" в апреле 2025 года впервые в мире провел испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета.
https://ria.ru/20250821/chemezov-2036648133.html
https://ria.ru/20250821/samolet-2036791878.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575044444_110:0:2829:2039_1920x0_80_0_0_95704625af354d9982f653623fbecd38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей чемезов, виталий савельев, ростех, экономика
Россия, Сергей Чемезов, Виталий Савельев, Ростех, Экономика
Россия знает, как сделать сверхзвуковой лайнер, заявил Чемезов

Чемезов: Россия знает, как сделать сверхзвуковой лайнер, но спроса на него нет

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкСергей Чемезов
Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Сергей Чемезов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия знает, как сделать сверхзвуковой пассажирский самолет, однако он очень дорог в эксплуатации и на сегодняшний день спроса на него нет, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Мы знаем, как его сделать, у нас все для этого есть. Вопрос в целесообразности создания такой машины. Сверхзвуковой самолет из-за особенностей конструкции, в частности двигателей, является очень дорогим. Также у него крайне дорогая стоимость эксплуатации", - сказал Чемезов, вспомнив в этом контексте летавший больше четверти века британо-французский сверхзвуковой пассажирский лайнер "Конкорд".
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Чемезов сравнил МС-21 с Airbus и Boeing
Вчера, 09:15
"Конкорд", к примеру, прозвали самолетом для богатых из-за запредельной цены билетов. Поэтому на сегодняшний день для самолетов подобного класса просто не видно гарантированной рыночной ниши", - отметил глава "Ростеха".
Впрочем, по словам Чемезова, мир меняется, быстро развиваются технологии. "Не исключаю, что пройдет немного времени, и тема пассажирского "сверхзвука" вернется в повестку. Перспективные исследования в этой области идут постоянно", - заключил он.
Вице-премьер РФ Виталий Савельев в ноябре прошлого года говорил о планах России вернуться к созданию сверхзвукового пассажирского самолета. НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" в апреле 2025 года впервые в мире провел испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета.
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
ОАК работает над укороченной версией самолета МС-21
Вчера, 16:53
 
РоссияСергей ЧемезовВиталий СавельевРостехЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала