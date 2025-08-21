https://ria.ru/20250821/rossija-2036811889.html

Россия знает, как сделать сверхзвуковой лайнер, заявил Чемезов

Россия знает, как сделать сверхзвуковой лайнер, заявил Чемезов - РИА Новости, 21.08.2025

Россия знает, как сделать сверхзвуковой лайнер, заявил Чемезов

Россия знает, как сделать сверхзвуковой пассажирский самолет, однако он очень дорог в эксплуатации и на сегодняшний день спроса на него нет, рассказал в... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T17:32:00+03:00

2025-08-21T17:32:00+03:00

2025-08-21T17:32:00+03:00

россия

сергей чемезов

виталий савельев

ростех

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575044444_0:261:2829:1852_1920x0_80_0_0_3fdfe36f9fe473bb01d142fe20485c69.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия знает, как сделать сверхзвуковой пассажирский самолет, однако он очень дорог в эксплуатации и на сегодняшний день спроса на него нет, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Мы знаем, как его сделать, у нас все для этого есть. Вопрос в целесообразности создания такой машины. Сверхзвуковой самолет из-за особенностей конструкции, в частности двигателей, является очень дорогим. Также у него крайне дорогая стоимость эксплуатации", - сказал Чемезов, вспомнив в этом контексте летавший больше четверти века британо-французский сверхзвуковой пассажирский лайнер "Конкорд". "Конкорд", к примеру, прозвали самолетом для богатых из-за запредельной цены билетов. Поэтому на сегодняшний день для самолетов подобного класса просто не видно гарантированной рыночной ниши", - отметил глава "Ростеха". Впрочем, по словам Чемезова, мир меняется, быстро развиваются технологии. "Не исключаю, что пройдет немного времени, и тема пассажирского "сверхзвука" вернется в повестку. Перспективные исследования в этой области идут постоянно", - заключил он. Вице-премьер РФ Виталий Савельев в ноябре прошлого года говорил о планах России вернуться к созданию сверхзвукового пассажирского самолета. НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" в апреле 2025 года впервые в мире провел испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета.

https://ria.ru/20250821/chemezov-2036648133.html

https://ria.ru/20250821/samolet-2036791878.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей чемезов, виталий савельев, ростех, экономика