Российские больницы и поликлиники оборудуют защитой от беспилотников - РИА Новости, 21.08.2025
13:24 21.08.2025
Российские больницы и поликлиники оборудуют защитой от беспилотников
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Объекты здравоохранения в России будут оборудовать защитой от беспилотников, следует из распоряжения правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. В документе говорится об объектах первой категории, где в результате совершения теракта прогнозируемое число пострадавших составляет более 1 тысячи человек, а максимальный материальный ущерб - более 100 миллионов рублей. Их будут оснащать специальными техническими средствами выявления беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов. Помимо того, потенциально опасные участки и критические элементы объектов оборудуют инженерно-техническими средствами противодействия применению беспилотных аппаратов. Также для работников будет разработан алгоритм действий при получении информации об угрозе совершения или о совершении теракта с применением беспилотных аппаратов, еще для них организуют тренировки. Также организации наладят взаимодействия с территориальными органами МВД, Росгвардии и МЧС для ликвидации угрозы нападения на территорию беспилотников и минимизации возможные последствий. Для объектов третьей категории, где могут пострадать от 50 до 500 человек, документом предусматривается установка непрерывной системы видеонаблюдения потенциально опасных участков. Записи с камер будут храниться не менее месяца.
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
Российские больницы и поликлиники оборудуют защитой от беспилотников

Объекты здравоохранения в РФ оборудуют защитой от беспилотников

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Объекты здравоохранения в России будут оборудовать защитой от беспилотников, следует из распоряжения правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
В документе говорится об объектах первой категории, где в результате совершения теракта прогнозируемое число пострадавших составляет более 1 тысячи человек, а максимальный материальный ущерб - более 100 миллионов рублей. Их будут оснащать специальными техническими средствами выявления беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов.
Помимо того, потенциально опасные участки и критические элементы объектов оборудуют инженерно-техническими средствами противодействия применению беспилотных аппаратов. Также для работников будет разработан алгоритм действий при получении информации об угрозе совершения или о совершении теракта с применением беспилотных аппаратов, еще для них организуют тренировки.
Также организации наладят взаимодействия с территориальными органами МВД, Росгвардии и МЧС для ликвидации угрозы нападения на территорию беспилотников и минимизации возможные последствий.
Для объектов третьей категории, где могут пострадать от 50 до 500 человек, документом предусматривается установка непрерывной системы видеонаблюдения потенциально опасных участков. Записи с камер будут храниться не менее месяца.
