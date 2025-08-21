https://ria.ru/20250821/rossija-2036705710.html
Российские больницы и поликлиники оборудуют защитой от беспилотников
Российские больницы и поликлиники оборудуют защитой от беспилотников - РИА Новости, 21.08.2025
Российские больницы и поликлиники оборудуют защитой от беспилотников
Объекты здравоохранения в России будут оборудовать защитой от беспилотников, следует из распоряжения правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T13:24:00+03:00
2025-08-21T13:24:00+03:00
2025-08-21T13:24:00+03:00
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857950325_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_f1abfab9b751be96369dd413bea1b44b.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Объекты здравоохранения в России будут оборудовать защитой от беспилотников, следует из распоряжения правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. В документе говорится об объектах первой категории, где в результате совершения теракта прогнозируемое число пострадавших составляет более 1 тысячи человек, а максимальный материальный ущерб - более 100 миллионов рублей. Их будут оснащать специальными техническими средствами выявления беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов. Помимо того, потенциально опасные участки и критические элементы объектов оборудуют инженерно-техническими средствами противодействия применению беспилотных аппаратов. Также для работников будет разработан алгоритм действий при получении информации об угрозе совершения или о совершении теракта с применением беспилотных аппаратов, еще для них организуют тренировки. Также организации наладят взаимодействия с территориальными органами МВД, Росгвардии и МЧС для ликвидации угрозы нападения на территорию беспилотников и минимизации возможные последствий. Для объектов третьей категории, где могут пострадать от 50 до 500 человек, документом предусматривается установка непрерывной системы видеонаблюдения потенциально опасных участков. Записи с камер будут храниться не менее месяца.
https://ria.ru/20250326/medvedev-2007551451.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857950325_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_174aaff5817fe7b03a72733691aa4ca0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
Российские больницы и поликлиники оборудуют защитой от беспилотников
Объекты здравоохранения в РФ оборудуют защитой от беспилотников
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Объекты здравоохранения в России будут оборудовать защитой от беспилотников, следует из распоряжения правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
В документе говорится об объектах первой категории, где в результате совершения теракта прогнозируемое число пострадавших составляет более 1 тысячи человек, а максимальный материальный ущерб - более 100 миллионов рублей. Их будут оснащать специальными техническими средствами выявления беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов.
Помимо того, потенциально опасные участки и критические элементы объектов оборудуют инженерно-техническими средствами противодействия применению беспилотных аппаратов. Также для работников будет разработан алгоритм действий при получении информации об угрозе совершения или о совершении теракта с применением беспилотных аппаратов, еще для них организуют тренировки.
Также организации наладят взаимодействия с территориальными органами МВД, Росгвардии
и МЧС
для ликвидации угрозы нападения на территорию беспилотников и минимизации возможные последствий.
Для объектов третьей категории, где могут пострадать от 50 до 500 человек, документом предусматривается установка непрерывной системы видеонаблюдения потенциально опасных участков. Записи с камер будут храниться не менее месяца.