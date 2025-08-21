https://ria.ru/20250821/rossija-2036705710.html

Российские больницы и поликлиники оборудуют защитой от беспилотников

2025-08-21T13:24:00+03:00

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Объекты здравоохранения в России будут оборудовать защитой от беспилотников, следует из распоряжения правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. В документе говорится об объектах первой категории, где в результате совершения теракта прогнозируемое число пострадавших составляет более 1 тысячи человек, а максимальный материальный ущерб - более 100 миллионов рублей. Их будут оснащать специальными техническими средствами выявления беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов. Помимо того, потенциально опасные участки и критические элементы объектов оборудуют инженерно-техническими средствами противодействия применению беспилотных аппаратов. Также для работников будет разработан алгоритм действий при получении информации об угрозе совершения или о совершении теракта с применением беспилотных аппаратов, еще для них организуют тренировки. Также организации наладят взаимодействия с территориальными органами МВД, Росгвардии и МЧС для ликвидации угрозы нападения на территорию беспилотников и минимизации возможные последствий. Для объектов третьей категории, где могут пострадать от 50 до 500 человек, документом предусматривается установка непрерывной системы видеонаблюдения потенциально опасных участков. Записи с камер будут храниться не менее месяца.

