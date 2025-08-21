Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россия и Индия заинтересованы в проектах по добыче энергоносителей
13:14 21.08.2025
Лавров: Россия и Индия заинтересованы в проектах по добыче энергоносителей
Россия и Индия заинтересованы в совместных проектах по добыче энергоносителей на Дальнем Востоке и арктическом шельфе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 21.08.2025
экономика
индия
россия
дальний восток
сергей лавров
субраманиам джайшанкар
денис мантуров
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия и Индия заинтересованы в совместных проектах по добыче энергоносителей на Дальнем Востоке и арктическом шельфе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "У нас хорошие результаты в сотрудничестве в сфере углеводородов, поставки российской нефти на индийский рынок, и у нас обоюдная заинтересованность в том, чтобы реализовывать совместные проекты по добыче энергоносителей, в том числе в Российской Федерации - на Дальнем востоке и на арктическом шельфе", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Индии. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар прибыл в Москву во вторник. В среду глава МИД Индии вместе с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым сопредседательствовал на 26-м заседании межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
экономика, индия, россия, дальний восток, сергей лавров, субраманиам джайшанкар, денис мантуров
Экономика, Индия, Россия, Дальний Восток, Сергей Лавров, Субраманиам Джайшанкар, Денис Мантуров
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия и Индия заинтересованы в совместных проектах по добыче энергоносителей на Дальнем Востоке и арктическом шельфе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"У нас хорошие результаты в сотрудничестве в сфере углеводородов, поставки российской нефти на индийский рынок, и у нас обоюдная заинтересованность в том, чтобы реализовывать совместные проекты по добыче энергоносителей, в том числе в Российской Федерации - на Дальнем востоке и на арктическом шельфе", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Индии.
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар прибыл в Москву во вторник. В среду глава МИД Индии вместе с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым сопредседательствовал на 26-м заседании межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
