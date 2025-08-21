Рейтинг@Mail.ru
Россия оказывает Палестине разноплановую помощь, заявил советник Аббаса - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:28 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/rossija-2036627409.html
Россия оказывает Палестине разноплановую помощь, заявил советник Аббаса
Россия оказывает Палестине разноплановую помощь, заявил советник Аббаса - РИА Новости, 21.08.2025
Россия оказывает Палестине разноплановую помощь, заявил советник Аббаса
Россия оказывает палестинскому народу разноплановую помощь, в том числе спасая жизни и предоставляя чрезвычайную поддержку, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T04:28:00+03:00
2025-08-21T04:28:00+03:00
в мире
палестина
россия
израиль
махмуд аббас
бапор
оон
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:431:3916:2634_1920x0_80_0_0_0460343e72cc38fac28605507a24c54e.jpg
КАИР, 21 авг - РИА Новости. Россия оказывает палестинскому народу разноплановую помощь, в том числе спасая жизни и предоставляя чрезвычайную поддержку, заявил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд Аль-Хабаш. "Россия оказывает многостороннюю помощь Палестине - финансовую, техническую, сельскохозяйственную, гуманитарную и в сфере чрезвычайной поддержки", - сказал Аль-Хабаш. Советник привел пример одной из жизненно важных акций помощи со стороны России, напомнив о передаче 30 тысяч тонн пшеницы Палестине, которую президент Махмуд Аббас распорядился направить на нужды сектора Газа на фоне продолжающегося там голода и роста числа погибших от отсутствия суточной нормы питания. "Это лишь один из примеров постоянной и последовательной поддержки России Палестины и палестинского дела", - отметил Аль-Хабаш. Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. По подсчетам ООН, с мая при подобных обстоятельствах погибли 1373 человека. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.
https://ria.ru/20250515/izrail-2017014140.html
https://ria.ru/20250821/abbas-2036625921.html
палестина
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:0:3512:2634_1920x0_80_0_0_38cb9ac8c1414dd3ef5d1eae6554e57c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, россия, израиль, махмуд аббас, бапор, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Палестина, Россия, Израиль, Махмуд Аббас, БАПОР, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Россия оказывает Палестине разноплановую помощь, заявил советник Аббаса

Советник Аббаса Аль-Хабаш: Россия оказывает Палестине разноплановую помощь

CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flagsФлаги Палестины
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flags
Флаги Палестины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 21 авг - РИА Новости. Россия оказывает палестинскому народу разноплановую помощь, в том числе спасая жизни и предоставляя чрезвычайную поддержку, заявил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд Аль-Хабаш.
"Россия оказывает многостороннюю помощь Палестине - финансовую, техническую, сельскохозяйственную, гуманитарную и в сфере чрезвычайной поддержки", - сказал Аль-Хабаш.
Флаги Израиля - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
СМИ: Израиль согласился возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа
15 мая, 02:51
Советник привел пример одной из жизненно важных акций помощи со стороны России, напомнив о передаче 30 тысяч тонн пшеницы Палестине, которую президент Махмуд Аббас распорядился направить на нужды сектора Газа на фоне продолжающегося там голода и роста числа погибших от отсутствия суточной нормы питания. "Это лишь один из примеров постоянной и последовательной поддержки России Палестины и палестинского дела", - отметил Аль-Хабаш.
Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС.
Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. По подсчетам ООН, с мая при подобных обстоятельствах погибли 1373 человека.
Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.
Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Аббас планирует принять участие в российско-арабском саммите
03:38
 
В миреПалестинаРоссияИзраильМахмуд АббасБАПОРООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала