https://ria.ru/20250821/rossija-2036627409.html

Россия оказывает Палестине разноплановую помощь, заявил советник Аббаса

Россия оказывает Палестине разноплановую помощь, заявил советник Аббаса - РИА Новости, 21.08.2025

Россия оказывает Палестине разноплановую помощь, заявил советник Аббаса

Россия оказывает палестинскому народу разноплановую помощь, в том числе спасая жизни и предоставляя чрезвычайную поддержку, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T04:28:00+03:00

2025-08-21T04:28:00+03:00

2025-08-21T04:28:00+03:00

в мире

палестина

россия

израиль

махмуд аббас

бапор

оон

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:431:3916:2634_1920x0_80_0_0_0460343e72cc38fac28605507a24c54e.jpg

КАИР, 21 авг - РИА Новости. Россия оказывает палестинскому народу разноплановую помощь, в том числе спасая жизни и предоставляя чрезвычайную поддержку, заявил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд Аль-Хабаш. "Россия оказывает многостороннюю помощь Палестине - финансовую, техническую, сельскохозяйственную, гуманитарную и в сфере чрезвычайной поддержки", - сказал Аль-Хабаш. Советник привел пример одной из жизненно важных акций помощи со стороны России, напомнив о передаче 30 тысяч тонн пшеницы Палестине, которую президент Махмуд Аббас распорядился направить на нужды сектора Газа на фоне продолжающегося там голода и роста числа погибших от отсутствия суточной нормы питания. "Это лишь один из примеров постоянной и последовательной поддержки России Палестины и палестинского дела", - отметил Аль-Хабаш. Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. По подсчетам ООН, с мая при подобных обстоятельствах погибли 1373 человека. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.

https://ria.ru/20250515/izrail-2017014140.html

https://ria.ru/20250821/abbas-2036625921.html

палестина

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, россия, израиль, махмуд аббас, бапор, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году