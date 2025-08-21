Россия оказывает Палестине разноплановую помощь, заявил советник Аббаса
Флаги Палестины. Архивное фото
КАИР, 21 авг - РИА Новости. Россия оказывает палестинскому народу разноплановую помощь, в том числе спасая жизни и предоставляя чрезвычайную поддержку, заявил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд Аль-Хабаш.
"Россия оказывает многостороннюю помощь Палестине - финансовую, техническую, сельскохозяйственную, гуманитарную и в сфере чрезвычайной поддержки", - сказал Аль-Хабаш.
Советник привел пример одной из жизненно важных акций помощи со стороны России, напомнив о передаче 30 тысяч тонн пшеницы Палестине, которую президент Махмуд Аббас распорядился направить на нужды сектора Газа на фоне продолжающегося там голода и роста числа погибших от отсутствия суточной нормы питания. "Это лишь один из примеров постоянной и последовательной поддержки России Палестины и палестинского дела", - отметил Аль-Хабаш.
Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС.
Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. По подсчетам ООН, с мая при подобных обстоятельствах погибли 1373 человека.
Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.