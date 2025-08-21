"Росатом" оценил шансы взыскать с Siemens убытки
Лихачев назвал шансы взыскать с Siemens убытки за отказ от поставок высокими
Н.НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. "Росатом" расценивает как достаточно высокие шансы взыскать с немецкой Siemens убытки за отказ от поставки оплаченного оборудования для первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Шансы взыскания убытков на данный момент оцениваем достаточно высоко", - сказал Лихачев журналистам.
По словам Лихачева, речь шла о непоставке Siemens комплектного распределительного элегазового устройства (КРУЭ). "Мы полностью заместили российскими и китайскими поставками... Там силовая электротехника, электроники очень много. Завершаем монтаж КРУЭ", - добавил он.
Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Отказ немецкой Siemens поставить оборудование на строящуюся АЭС "Аккую" вызвал задержку в полтора года в реализации проекта, заявил в январе нынешнего года министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. Немецкой Siemens будут предъявлены судебные претензии за отказ поставить оплаченное оборудование на блок №1 АЭС "Аккую", заявил тогда же Лихачев.
В октябре 2024 года российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на энергоблок №1 АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран.
Специалисты АЭС "Аккую" надеются, что распределительное оборудование, заказанное в Китае для атомной электростанции после отказа немецкой Siemens от поставки, будет готово к выдаче мощности уже в этом году, сообщил РИА Новости в июле нынешнего года председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар", генеральный директор АО "Русатом Энерджи Интернешнл" Антон Дедусенко.