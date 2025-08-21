https://ria.ru/20250821/rosatom-2036649199.html

"Росатом" оценил шансы взыскать с Siemens убытки

"Росатом" оценил шансы взыскать с Siemens убытки - РИА Новости, 21.08.2025

"Росатом" оценил шансы взыскать с Siemens убытки

"Росатом" расценивает как достаточно высокие шансы взыскать с немецкой Siemens убытки за отказ от поставки оплаченного оборудования для первого энергоблока АЭС... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T09:22:00+03:00

2025-08-21T09:22:00+03:00

2025-08-21T09:22:00+03:00

ядерные технологии

экономика

турция

россия

китай

алексей лихачев

александр новак

аэс "аккую"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149831/11/1498311136_0:182:2000:1307_1920x0_80_0_0_7858a01ddf6052982019418339a49cbe.jpg

Н.НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. "Росатом" расценивает как достаточно высокие шансы взыскать с немецкой Siemens убытки за отказ от поставки оплаченного оборудования для первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Шансы взыскания убытков на данный момент оцениваем достаточно высоко", - сказал Лихачев журналистам. По словам Лихачева, речь шла о непоставке Siemens комплектного распределительного элегазового устройства (КРУЭ). "Мы полностью заместили российскими и китайскими поставками... Там силовая электротехника, электроники очень много. Завершаем монтаж КРУЭ", - добавил он. Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй"). Отказ немецкой Siemens поставить оборудование на строящуюся АЭС "Аккую" вызвал задержку в полтора года в реализации проекта, заявил в январе нынешнего года министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. Немецкой Siemens будут предъявлены судебные претензии за отказ поставить оплаченное оборудование на блок №1 АЭС "Аккую", заявил тогда же Лихачев. В октябре 2024 года российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на энергоблок №1 АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран. Специалисты АЭС "Аккую" надеются, что распределительное оборудование, заказанное в Китае для атомной электростанции после отказа немецкой Siemens от поставки, будет готово к выдаче мощности уже в этом году, сообщил РИА Новости в июле нынешнего года председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар", генеральный директор АО "Русатом Энерджи Интернешнл" Антон Дедусенко.

https://ria.ru/20250821/rosatom-2036646136.html

https://ria.ru/20250821/proekty-2036647337.html

турция

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, турция, россия, китай, алексей лихачев, александр новак, аэс "аккую", siemens, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"