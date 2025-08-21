Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал, когда запустят первый энергоблок АЭС "Руппур" - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО» - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ядерные технологии
 
09:08 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/rosatom-2036646991.html
Лихачев рассказал, когда запустят первый энергоблок АЭС "Руппур"
Лихачев рассказал, когда запустят первый энергоблок АЭС "Руппур" - РИА Новости, 21.08.2025
Лихачев рассказал, когда запустят первый энергоблок АЭС "Руппур"
"Росатом" рассчитывает, что физический пуск первого энергоблока АЭС "Руппур" в Бангладеш пройдет в нынешнем году, заявил генеральный директор госкорпорации... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T09:08:00+03:00
2025-08-21T09:08:00+03:00
ядерные технологии
бангладеш
дакка (город)
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс руппур
нововоронежская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771837894_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_2815d287b429084238bb9fdb8dff71ee.jpg
Н.НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. "Росатом" рассчитывает, что физический пуск первого энергоблока АЭС "Руппур" в Бангладеш пройдет в нынешнем году, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Мы идем к тому, чтобы в этом году выйти на физпуск - начать грузить топливо и начать пусковые операции", - сказал Лихачев журналистам. С загрузки ядерного топлива в реактор начинается этап физического пуска энергоблока АЭС. Затем, после ряда операций, которые займут определенный период времени, обусловленный необходимостью соблюдения всех требований надежности и безопасности реакторной установки, следует собственно физический пуск - начало управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в активной зоне реактора и вывод реакторной установки на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за цепной реакцией. После этого мощность реакторной установки постепенно повышают. Следом за этапом физического пуска наступит этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет впервые вырабатывать электричество и выдавать его в сеть. АЭС "Руппур" с двумя передовыми реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.
https://ria.ru/20250821/rosatom-2036646136.html
https://ria.ru/20250818/rosatom-2035972323.html
бангладеш
дакка (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771837894_157:0:1122:724_1920x0_80_0_0_5878ed0481ae8d3df0a84f9ec102a40a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бангладеш, дакка (город), алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс руппур, нововоронежская аэс
Ядерные технологии, Бангладеш, Дакка (город), Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС Руппур, Нововоронежская АЭС
Лихачев рассказал, когда запустят первый энергоблок АЭС "Руппур"

Лихачев: физический пуск первого энергоблока АЭС "Руппур" пройдет в 2025 году

© Фото : РосатомСтроительство АЭС "Руппур" в Бангладеш
Строительство АЭС Руппур в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : Росатом
Строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Н.НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. "Росатом" рассчитывает, что физический пуск первого энергоблока АЭС "Руппур" в Бангладеш пройдет в нынешнем году, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Мы идем к тому, чтобы в этом году выйти на физпуск - начать грузить топливо и начать пусковые операции", - сказал Лихачев журналистам.
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
"Росатом" планирует сдать первый энергоблок АЭС "Аккую" в 2026 году
09:03
С загрузки ядерного топлива в реактор начинается этап физического пуска энергоблока АЭС. Затем, после ряда операций, которые займут определенный период времени, обусловленный необходимостью соблюдения всех требований надежности и безопасности реакторной установки, следует собственно физический пуск - начало управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в активной зоне реактора и вывод реакторной установки на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за цепной реакцией. После этого мощность реакторной установки постепенно повышают. Следом за этапом физического пуска наступит этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет впервые вырабатывать электричество и выдавать его в сеть.
АЭС "Руппур" с двумя передовыми реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.
логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
"Росатом" готов поучаствовать в создании первой АЭС в Индонезии
18 августа, 05:35
 
Ядерные технологииБангладешДакка (город)Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС РуппурНововоронежская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала