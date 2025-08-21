Лихачев рассказал, когда запустят первый энергоблок АЭС "Руппур"

https://ria.ru/20250821/rosatom-2036646991.html

Н.НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. "Росатом" рассчитывает, что физический пуск первого энергоблока АЭС "Руппур" в Бангладеш пройдет в нынешнем году, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Мы идем к тому, чтобы в этом году выйти на физпуск - начать грузить топливо и начать пусковые операции", - сказал Лихачев журналистам. С загрузки ядерного топлива в реактор начинается этап физического пуска энергоблока АЭС. Затем, после ряда операций, которые займут определенный период времени, обусловленный необходимостью соблюдения всех требований надежности и безопасности реакторной установки, следует собственно физический пуск - начало управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в активной зоне реактора и вывод реакторной установки на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за цепной реакцией. После этого мощность реакторной установки постепенно повышают. Следом за этапом физического пуска наступит этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет впервые вырабатывать электричество и выдавать его в сеть. АЭС "Руппур" с двумя передовыми реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.

