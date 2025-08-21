Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" планирует сдать первый энергоблок АЭС "Аккую" в 2026 году - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/rosatom-2036646136.html
"Росатом" планирует сдать первый энергоблок АЭС "Аккую" в 2026 году
"Росатом" планирует сдать первый энергоблок АЭС "Аккую" в 2026 году - РИА Новости, 21.08.2025
"Росатом" планирует сдать первый энергоблок АЭС "Аккую" в 2026 году
"Росатом" планирует в 2026 году сдать в эксплуатацию первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T09:03:00+03:00
2025-08-21T09:03:00+03:00
экономика
турция
россия
алексей лихачев
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952813676_0:321:3069:2047_1920x0_80_0_0_460ccf788db4e3aec5bc6156064f3882.jpg
Н.НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. "Росатом" планирует в 2026 году сдать в эксплуатацию первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы не снимаем планов будущего года - сдачу (первого энергоблока АЭС "Аккую" - ред.) уже в промышленную эксплуатацию", - сказал Лихачев журналистам. Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
https://ria.ru/20250820/mishustin-2036609231.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952813676_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_5f75bc9f8de8cc8575e8953bb3ffca0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, турция, россия, алексей лихачев, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Турция, Россия, Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" планирует сдать первый энергоблок АЭС "Аккую" в 2026 году

Лихачев: первый энергоблок АЭС Аккую сдадут в эксплуатацию в 2026 году

© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую" в Турции
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Н.НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. "Росатом" планирует в 2026 году сдать в эксплуатацию первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы не снимаем планов будущего года - сдачу (первого энергоблока АЭС "Аккую" - ред.) уже в промышленную эксплуатацию", - сказал Лихачев журналистам.
Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Мишустин назвал Россию лидером по добыче урана на глобальном рынке
Вчера, 22:29
 
ЭкономикаТурцияРоссияАлексей ЛихачевАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала