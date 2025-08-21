"Росатом" планирует сдать первый энергоблок АЭС "Аккую" в 2026 году

https://ria.ru/20250821/rosatom-2036646136.html
экономика
турция
россия
алексей лихачев
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Н.НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. "Росатом" планирует в 2026 году сдать в эксплуатацию первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы не снимаем планов будущего года - сдачу (первого энергоблока АЭС "Аккую" - ред.) уже в промышленную эксплуатацию", - сказал Лихачев журналистам. Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
