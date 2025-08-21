https://ria.ru/20250821/reyting-2036590980.html

"Высокая готовность": Россия получила от Китая мощный сигнал - РИА Новости, 21.08.2025

Суверенный кредитный рейтинг агентства Dagong International — уже четвертый из КНР. Что говорят аналитики о российской экономике и как оценивают перспективы — в РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Суверенный кредитный рейтинг агентства Dagong International — уже четвертый из КНР. Что говорят аналитики о российской экономике и как оценивают перспективы — в материале РИА Новости.Низкие рискиПрогноз — "стабильный". То есть способность погасить долги, низкий риск дефолта, "относительная неуязвимость к неблагоприятным внешним условиям".Первый с февраля 2022-го рейтинг в иностранной валюте со стабильным прогнозом Россия получила от китайского China Chengxin International (CCXI) в мае. Оценка — BBB+g, что означает среднюю устойчивость и низкий риск дефолта.Следом — от агентства CSCI Pengyuan, A-i. Это примерно то же самое: стабильность, независимость от неблагоприятных факторов. Затем — от China Lianhe: BBBi+ в национальной валюте и BBBi- в иностранной. И вот теперь iAsc в обеих валютах от Dagong International.Кредитные рейтинги — основной механизм оценки платежеспособности эмитента (в данном случае России) и устойчивости к рискам, позволяющий потенциальным инвесторам понять, насколько безопасно вкладываться в соответствующие финансовые инструменты."Все четыре рейтинговых агентства сходятся в том, что Россия своевременно исполняет свои обязательства, у государства комфортный уровень долга и взвешенная денежно-кредитная политика. А ключевой риск — геополитическое давление на страну", — поясняет генеральный директор Atomic Capital Александр Зайцев.Суверенный кредитный рейтинг отражает ожидания аналитиков относительно экономической, денежно-финансовой и политической стабильности. Высокая оценка финансовой устойчивости страны сулит приток капитала, подчеркивает, в свою очередь, директор по развитию инжиниринговой компании "Энергия Плюс" Павел Марышев.Стратегические проектыРейтинги инвестиционного уровня — позитивный сигнал для дружественных стран, крупнейших торговых партнеров России. Это облегчит привлечение инвестиций и финансовых средств — прежде всего в Азии."Возможно, инвесторы из КНР вернутся к практике создания СП в энергетике. Например, к строительству "Силы Сибири — 2", которое без участия их капитала не представляется возможным. Кроме того, следует ожидать дальнейшего расширения китайского присутствия в тяжелой промышленности, нефтегазохимическом комплексе и сельском хозяйстве", — перечисляет Марышев.Рейтинг также поспособствует упрощению финансирования совместных проектов в рамках инициативы "Один пояс — один путь", полагают аналитики.Китай инвестирует за рубеж с учетом геополитических факторов, уделяя особое внимание стратегическим проектам. Россия для КНР — важный партнер и естественный союзник в развитии новых логистических маршрутов (включая Севморпуть) и обеспечении сырьевой безопасности, указывает первый зампред правления ПАО "РосДорБанк" Эдуард Христианов.Дополнительные гарантииКитайские банки обретают дополнительные основания и гарантии для кредитования российских предприятий, а инвестиционные фонды — для участия в капитале компаний."Дружественные" деньги для Москвы сейчас как нельзя кстати — в условиях растущего дефицита бюджета, вызванного снижением цен на энергоресурсы и крепким рублем. Региональные рейтинги помогут притоку капитала с азиатских рынков.Кстати, и российские компании стали активнее рейтинговаться китайскими агентствами. Так, этим летом "Новатэк" и "Сибур" получили рейтинги от CSCI Pengyuan, а "Русал" — от CCXI. Расчет тот же: на интерес азиатских инвесторов к своим еврооблигациям, отмечает начальник отдела доверительного управления "КСП Капитал" Дмитрий Хомяков.И это понятно: из-за санкционного давления отечественные экспортеры значительно расширили присутствие на товарно-сырьевых биржах Китая, предлагая восточным партнерам хороший дисконт.Альтернативная системаКак известно, международные агентства Fitch, Moody’s и S&P отозвали рейтинги России. "Большая тройка", базирующаяся в США, сослалась на санкции.Инвестиционные рейтинги от китайских агентств — важный этап в формировании альтернативной системы оценки кредитных рисков, подчеркивают наблюдатели."Это следует рассматривать не как единичное событие, а как элемент более широкой трансформации независимой глобальной финансовой архитектуры. Четвертый рейтинг из Китая подтверждает стремление Пекина к собственной экосистеме оценки рисков, не зависимой от западных агентств", — уточняет Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве России.В мировой экономике происходят глубинные изменения: региональные финансовые центры постепенно обретают самостоятельность и намерены оценивать риски своих вложений максимально объективно.

