Бренд Сделано в России усиливает экспортный потенциал региональных брендов

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. При выходе на международные рынки российские компании сталкиваются с низкой узнаваемостью отечественных товаров, что ограничивает их конкурентоспособность против глобальных брендов, ключевым инструментом для решения этой проблемы может стать продвижение единого национального бренда "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Этой теме была посвящена пленарная сессия "Глобальные перспективы для отечественных компаний: национальный бренд "Сделано в России", которая состоялась 21 августа в Благовещенске. Мероприятие прошло в рамках окружного совещания по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении.Спикерами выступили заместитель председателя правительства Амурской области Павел Пузанов, вице-президент РЭЦ Александр Молодцов, заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Артур Галиуллин, исполняющий обязанности начальника управления развития продукции АПК Минсельхоза РФ Артур Шамсиев.Участники дискуссии обсудили ключевые стратегии и инструменты, способные усилить присутствие российских компаний на глобальных рынках. Особое внимание было уделено роли национального брендинга в создании конкурентных преимуществ и привлечении зарубежных потребителей."Российский экспортный центр в рамках программы продвижения национального бренда "Сделано в России" активно формирует полноценную инфраструктуру поддержки для наших компаний, включая выставки и бизнес-миссии. С 2019 года более 5 тысяч российских экспортеров приняли участие в 307 международных выставках и деловых миссиях в 40 странах, заключив контракты на сумму свыше 123 миллиардов рублей. Особый акцент мы делаем на развитии онлайн-присутствия: это и национальные магазины на крупнейших маркетплейсах, особенно в Китае, куда выход для компаний зачастую непрост. Кроме того, совместно с партнерами мы переформатируем павильоны в полноценные розничные магазины, открывая такие точки в разных китайских провинциях. Эти инициативы уже принесли успех тысячам компаний, заключивших значительные экспортные контракты", – отметил Молодцов.Он также рассказал об эффективности инструментов продвижения "Сделано в России"."Мы также активно внедряем новые форматы продвижения, такие как совместные стримы с известными китайскими блогерами. Один из таких стримов с блогером, имеющим порядка 100 миллионов подписчиков, принес нашим компаниям продаж более чем на миллиард рублей за несколько часов, доказав невероятный потенциал этого инструмента. В сочетании с фестивалями-ярмарками, которые позволяют осуществлять розничные продажи, эти новые подходы дают отличный эффект. Помимо традиционной пищевой промышленности, мы видим большой потенциал в креативных индустриях, БАДах, косметике и продуктах глубокой переработки, которые активно завоевывают доверие потребителей по всему миру", – подчеркнул вице-президент РЭЦ.В свою очередь Пузанов рассказал о развитии регионального бренда Амурской области."Компании, которые выходят на добровольную сертификацию, вступают в бренд "Сделано в Амурской области" и, соответственно, "Сделано в России", будут иметь возможность получать широкую линейку поддержки, в том числе связанную с привлечением льготного заемного финансирования. Мы сейчас как раз считаем объем такой поддержки на следующий год, это станет хорошим дополнением помимо продвижения, популяризации, сертификации, еще и прямой поддержкой для таких товаропроизводителей, которые продвигают свои продукты и одновременно представляют Амурскую область и наше государство на внешних рынках", – сказал Пузанов.Он также рассказал об акции "Покупайте Амурское!", которую реализует регион. В рамках акции амурские производители привлекают внимание к своей продукции скидками в сетях розничной торговли, при этом участвуют в маркетинговых активностях, а также интегрируются в бренды "Сделано в Амурской области" и "Сделано в России". Далее – выход на экспортные рынки. Акция "Покупайте Амурское" вошла в "Белую книгу" конкурентных региональных практик."Главное условие – быть российским производителем качественной продукции. У компаний, прошедших сертификацию, особая миссия: их продукция помогает формировать образ России. Мы объединяем под крыльями "птички" "Сделано в России" самых амбициозных, надежных, достойных экспортеров, которые предлагают миру уникальную продукцию. На сегодня уже 58 компаний Дальнего Востока сертифицировали свою продукцию в рамках "Сделано в России", и я призываю экспортеров активнее вступать в программу", – резюмировал Молодцов.

