Производители из РФ продолжают покорять международные рынки

Производители из РФ продолжают покорять международные рынки - РИА Новости, 21.08.2025

Производители из РФ продолжают покорять международные рынки

21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские компании продолжают укреплять позиции на международных рынках, получая признание качества своей продукции, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Косметическая компания "Гельтек-Медика", специализирующаяся на производстве уходовой косметики и медицинской продукции, получила сертификат "Сделано в России" для 17 видов косметических средств. Компания, выросшая из научно-исследовательского института до крупного производственного комплекса с двумя заводами, активно экспортирует продукцию в страны СНГ, ОАЭ, Индию и Вьетнам", - говорится в сообщении.Там также отмечается, что томская компания "Кахети", производитель уникальных напитков на основе сибирских ягод, также присоединилась к программе, получив сертификат в категории "Надежность" для своей линейки безалкогольных и алкогольных напитков. Продукция компании уже покорила рынки Китая, Южной Кореи и Казахстана."Не отстает и производитель мороженого "Эскимос", чей пломбир на сливках получил официальное подтверждение качества. За 30 лет компания выросла из небольшого производителя в крупное предприятие с ассортиментом из 200 наименований, успешно конкурирующее на международном рынке, особенно в Китае. Все три компании активно используют поддержку Российского экспортного центра, участвуя в международных выставках и бизнес-миссиях, что помогает им эффективно продвигать российскую продукцию за рубежом и расширять географию поставок", - добавляет РЭЦ."Гельтек-Медика" получила сертификат "Сделано в России" от РЭЦ на 17 видов уходовой косметики, предназначенной для борьбы с признаками старения, акне, воспалениями, а также для защиты и оздоровления кожи. Компания активно сотрудничает с Российским экспортным центром на протяжении многих лет."Если раньше компания сталкивалась с проблемами при индивидуальном участии в выставках - это было дороже и сложнее - то теперь предпочитает выступать единой командой на коллективных стендах РЭЦ Made in Russia. Компания активно использует возможности цифровой платформы "Мой экспорт", подавая заявки для участия в зарубежных мероприятиях. Также компания получает разрешительные документы, в частности сертификаты свободной продажи. Он подтверждает наличие у экспортируемой российской продукции всей требуемой документации, оформленной в соответствии с законодательством РФ для обращения ее на территории страны, и ее текущее свободное обращение на внутреннем рынке", - отмечается в сообщении.Именно РЭЦ помог "Гельтек" с выходом косметики на индийский рынок - компании удалось разместить продукцию на местных маркетплейсах. Кроме того, РЭЦ посодействовал поиску дистрибьютора в Узбекистане."Выход на иностранный рынок - это тяжелый и затратный процесс, но, если объединить усилия разных компаний и государства, вложения могут быть намного эффективнее. РЭЦ помогает объединять российскую промышленность под одним флагом, благодаря чему становится проще, а для некоторых компаний - в принципе реально выступать на международных рынках, обмениваться связями и контактами, которые очень важны в незнакомой стране", - подчеркнул владелец компании Сергей Кирш.РЭЦ напомнил, что знак "Сделано в России" подтверждает высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компании не требуется проходить дополнительные проверки со стороны Российского экспортного центра. Все, что необходимо сделать, - это подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сгенерированную анкету. Сертификат выдается по пяти ключевым критериям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органичность. Узнать больше о программе "Сделано в России" и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ."Мы рассчитываем, что "птичка" поможет нам, в частности, в работе с вьетнамскими партнерами. Так мы докажем соответствие нашей продукции высоким стандартам и подтвердим ее российское происхождение. В дальнейшем планируется активно использовать этот статус на выставках при поддержке РЭЦ и для привлечения будущих партнеров, особенно при выходе на перспективный для нас китайский рынок", - подчеркнули в компании "Гельтек".Томская компания "Кахети", которая выпускает разнообразные напитки, получила сертификат от РЭЦ "Сделано в России" в категории "Надежность".Среди сертифицированных напитков – безалкогольные сильногазированные напитки с соком "Жимолость, черная смородина, шиповник", "Жимолость, клюква", "Жимолость", "Облепиха, манго", "Облепиха", а также настойки сладкие замутненные "Облепиха", "Смородина", и плодовая алкогольная продукция "Жимолость" и "Черная смородина".Первые шаги на международном рынке компания сделала в 2016 году. Участие в выставках и налаживание контактов с зарубежными партнерами помогли компании выйти на экспорт. Значительную роль в этом сыграла поддержка Российского экспортного центра."На пути к зарубежным рынкам мы столкнулась с рядом трудностей: недостаток опыта во внешнеэкономической деятельности, сложности с сертификацией продукции и невысокая узнаваемость бренда за рубежом. Однако благодаря сотрудничеству с РЭЦ и сервисам платформы "Мой экспорт" эти препятствия удалось успешно преодолеть", - рассказала директор по развитию предприятия Людмила Киселева.Сейчас продукция компании поставляется в Китай, Южную Корею и Казахстан. Особенно высоким спросом товары пользуются в Китае. Успех на конкурентных рынках обеспечивают уникальные местные ингредиенты, натуральный состав и авторские рецептуры."Кахети" планирует расширить географию присутствия. В ближайших планах - выход на рынки ОАЭ, Вьетнама и Индии. Компания также работает над созданием новых вкусов и форматов напитков, чтобы укрепить свои позиции в сегменте натуральной продукции."В последние годы российский экспорт вина демонстрирует уверенный рост, подкрепленный заметным повышением качества отечественной продукции. Внедрение современных технологий, строгий контроль и грамотное позиционирование позволили нашим винам завоевать признание на международных рынках", - уточнила руководитель представительства РЭЦ в Новосибирске Елена Брагова.ООО "Компания Эскимос", один из ведущих производителей мороженого в Сибири, пополнила свою копилку достижений сертификатом системы "Сделано в России". Высокую оценку получило мороженое "Наш пломбир на сливках", которое уже много лет является фаворитом среди потребителей.По словам Браговой, российский экспорт мороженого демонстрирует впечатляющие темпы роста. "Российское мороженое - популярное и уже любимое лакомство в Китае. Каждый год импорт этого продукта в Поднебесную растет. Так за последние два года он вырос практически в четыре раза. Почему мороженое из России так ценится жителями Поднебесной? Покупатели отмечают его сливочный натуральный вкус и качественный состав", - подчеркнула она.Сотрудничество компании "Эскимос" с РЭЦ началось в 2017 году и позволило расширить географию присутствия. В частности, экспортер участвовал в зарубежных выставках и бизнес-миссиях (Белоруссия, Монголия, Китай), получал аналитические услуги, которые оформлял на платформе "Мой экспорт"."Компания "Эскимос" - один из флагманов отрасли производства продуктов питания нашего региона. Компания проводит активную маркетинговых политику, умело используя сервисы Центра поддержки экспорта и РЭЦ. В ходе бизнес-миссий и выставок неоднократно был свидетелем, как продукция нашего предприятия вызывала восторженную реакцию зарубежного бизнеса. Уверен, что томское мороженое в рамках национальной программы продвижения "Сделано в России" найдет любителей еще не в одной стране мира", - рассказал руководитель Центра поддержки экспорта Томской области Александр Беляев.Руководство компании рассматривает получение сертификата как важный шаг в развитии экспортного потенциала.В ближайших планах компании - расширение географии поставок в ОАЭ и Таиланд. При этом на существующих рынках сбыта конкуренция остается невысокой, что создает благоприятные условия для дальнейшего роста и развития бизнеса.Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России", а координирует программу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг России. Самые актуальные новости об экспорте читайте в Telegram-канале РЭЦ.

