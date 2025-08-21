РЭЦ внедряет Цифровой стандарт в регионах России

https://ria.ru/20250821/rets-2036696979.html

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) реализует масштабную инициативу по цифровизации поддержки внешнеэкономической деятельности в российских регионах, сообщает центр."Внедрение Цифрового стандарта предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта обозначает переход к полностью электронному взаимодействию между государственными органами и бизнесом. Этот ключевой элемент национального проекта "Международная кооперация и экспорт" направлен на значительное повышение конкурентоспособности российских товаров на глобальных рынках", - говорится в сообщении.Подробности реализации нового стандарта были обсуждены на окружном совещании в Благовещенске, посвященном выполнению нацпроекта в субъектах Дальневосточного федерального округа."По поручению Президента РЭЦ реализует пилотный проект по цифровому стандарту оказания услуг, что значительно упрощает экспортные процессы для наших регионов. Это решение также снимает с субъектов нагрузку по разработке и администрированию программного обеспечения. Важнейшим аспектом этого стандарта является расширение функционала информационной системы "Одно окно" на платформе "Мой экспорт". Теперь региональные органы исполнительной власти могут предоставлять полный спектр услуг в сфере ВЭД в полностью электронном виде. Это отличный пример бесшовного и эффективного взаимодействия с экспортерами. К проекту уже присоединились 14 субъектов РФ, среди них два региона Дальневосточного федерального округа - Приморский и Камчатский края", - отметил вице-президент РЭЦ Александр Молодцов, его слова приводятся в сообщении.Цифровой стандарт разработан для установления четких требований к автоматизированным процессам, обеспечивая унифицированный и бесшовный доступ к экспортным услугам. Его внедрение позволит существенно упростить взаимодействие для экспортеров, минимизировать бюрократические барьеры и значительно ускорить все этапы получения необходимой поддержки. Это означает, что компании смогут оперативнее оформлять документы, получать консультации и использовать доступные инструменты, что критически важно в условиях динамично меняющегося мирового рынка.В первом полугодии 2025 года РЭЦ уже провел серию продуктивных встреч с регионами, участвующими в реализации данного стандарта. Они заложили прочную основу для его успешного развертывания проекта по всей стране."Интерфейс платформы "Мой экспорт" интуитивно понятен и не требует специальных навыков, а РЭЦ в рамках внедрения Стандарта обеспечивает обучение уполномоченных работников регионов, предоставляют консультации и сопровождение", - подчеркнул руководитель представительства РЭЦ в Хабаровске Михаил Сергиенко.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

