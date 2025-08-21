https://ria.ru/20250821/rassledovanie-2036644973.html

Конгрессвумен призвала ФБР начать расследование после статьи о Хегсете

Конгрессвумен призвала ФБР начать расследование после статьи о Хегсете

Конгрессвумен призвала ФБР начать расследование после статьи о Хегсете

Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна призвала Федеральное бюро расследований (ФБР) страны открыть расследование после...

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна призвала Федеральное бюро расследований (ФБР) страны открыть расследование после публикации в газете Washington Post статьи с информацией об охране американского министра обороны Пита Хегсета. "Washington Post раскрыла чувствительную информацию об охране министра обороны. Это не журналистика, это угроза национальной безопасности. Я призываю директора ФБР Кэша Пателя и его заместителя Дэна Бонджино открыть официальное расследование ФБР в отношении людей, которые слили информацию, и хакеров, которые ее напечатали. Измена не будет прятаться за удостоверением журналиста", - написала конгрессвумен на своей странице в соцсети X*. Газета Washington Post со ссылкой на источники написала в среду, что высокие требования Хегсета к личной безопасности усложнили работу Управления уголовных расследований армии США (CID), ответственного в том числе за обеспечение безопасности высших должностных лиц в сфере обороны.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

