Конгрессвумен призвала ФБР начать расследование после статьи о Хегсете - РИА Новости, 21.08.2025
08:47 21.08.2025
Конгрессвумен призвала ФБР начать расследование после статьи о Хегсете
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна призвала Федеральное бюро расследований (ФБР) страны открыть расследование после публикации в газете Washington Post статьи с информацией об охране американского министра обороны Пита Хегсета. "Washington Post раскрыла чувствительную информацию об охране министра обороны. Это не журналистика, это угроза национальной безопасности. Я призываю директора ФБР Кэша Пателя и его заместителя Дэна Бонджино открыть официальное расследование ФБР в отношении людей, которые слили информацию, и хакеров, которые ее напечатали. Измена не будет прятаться за удостоверением журналиста", - написала конгрессвумен на своей странице в соцсети X*. Газета Washington Post со ссылкой на источники написала в среду, что высокие требования Хегсета к личной безопасности усложнили работу Управления уголовных расследований армии США (CID), ответственного в том числе за обеспечение безопасности высших должностных лиц в сфере обороны.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
2025
Глава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна призвала Федеральное бюро расследований (ФБР) страны открыть расследование после публикации в газете Washington Post статьи с информацией об охране американского министра обороны Пита Хегсета.
"Washington Post раскрыла чувствительную информацию об охране министра обороны. Это не журналистика, это угроза национальной безопасности. Я призываю директора ФБР Кэша Пателя и его заместителя Дэна Бонджино открыть официальное расследование ФБР в отношении людей, которые слили информацию, и хакеров, которые ее напечатали. Измена не будет прятаться за удостоверением журналиста", - написала конгрессвумен на своей странице в соцсети X*.
Минюст США проверит данные о преступности в Вашингтоне, пишут СМИ
Вчера, 08:56
Минюст США проверит данные о преступности в Вашингтоне, пишут СМИ
Вчера, 08:56
Газета Washington Post со ссылкой на источники написала в среду, что высокие требования Хегсета к личной безопасности усложнили работу Управления уголовных расследований армии США (CID), ответственного в том числе за обеспечение безопасности высших должностных лиц в сфере обороны.
*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Хегсет сделал заявление о территориальных уступках в сделке по Украине
12 августа, 09:22
 
