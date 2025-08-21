https://ria.ru/20250821/raskhody-2036675214.html

Пашинян рассказал об оборонных расходах Армении в 2026 году

Пашинян рассказал об оборонных расходах Армении в 2026 году - РИА Новости, 21.08.2025

Пашинян рассказал об оборонных расходах Армении в 2026 году

Существенного роста оборонных расходов в госбюджете Армении 2026 года не будет, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T11:47:00+03:00

2025-08-21T11:47:00+03:00

2025-08-21T11:58:00+03:00

армения

в мире

никол пашинян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035490213_0:119:3000:1807_1920x0_80_0_0_4a7c00e7ceb23c034a72554e4446c67d.jpg

ЕРЕВАН, 21 авг – РИА Новости. Существенного роста оборонных расходов в госбюджете Армении 2026 года не будет, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян."Скорее всего, существенного роста оборонных расходов в госбюджете 2026 года не будет. Это логично. Но мы продолжим оперативно анализировать, и все наши решения будут адекватны краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным процессам", - сказал Пашинян журналистам.Расходы на оборонную сферу в госбюджете Армении в 2025 году выросли на 20% и составили 6% ВВП, или 1,71 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20250811/putin-2034577223.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, в мире, никол пашинян