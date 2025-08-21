https://ria.ru/20250821/raskhody-2036675214.html
Пашинян рассказал об оборонных расходах Армении в 2026 году
Пашинян рассказал об оборонных расходах Армении в 2026 году - РИА Новости, 21.08.2025
Пашинян рассказал об оборонных расходах Армении в 2026 году
21.08.2025
ЕРЕВАН, 21 авг – РИА Новости. Существенного роста оборонных расходов в госбюджете Армении 2026 года не будет, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян."Скорее всего, существенного роста оборонных расходов в госбюджете 2026 года не будет. Это логично. Но мы продолжим оперативно анализировать, и все наши решения будут адекватны краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным процессам", - сказал Пашинян журналистам.Расходы на оборонную сферу в госбюджете Армении в 2025 году выросли на 20% и составили 6% ВВП, или 1,71 миллиарда долларов.
армения
Пашинян рассказал об оборонных расходах Армении в 2026 году
