11:47 21.08.2025 (обновлено: 11:58 21.08.2025)
Пашинян рассказал об оборонных расходах Армении в 2026 году
Пашинян рассказал об оборонных расходах Армении в 2026 году
ЕРЕВАН, 21 авг – РИА Новости. Существенного роста оборонных расходов в госбюджете Армении 2026 года не будет, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян."Скорее всего, существенного роста оборонных расходов в госбюджете 2026 года не будет. Это логично. Но мы продолжим оперативно анализировать, и все наши решения будут адекватны краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным процессам", - сказал Пашинян журналистам.Расходы на оборонную сферу в госбюджете Армении в 2025 году выросли на 20% и составили 6% ВВП, или 1,71 миллиарда долларов.
армения, в мире, никол пашинян
Армения, В мире, Никол Пашинян
Никол Пашинян
Никол Пашинян
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 21 авг – РИА Новости. Существенного роста оборонных расходов в госбюджете Армении 2026 года не будет, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Скорее всего, существенного роста оборонных расходов в госбюджете 2026 года не будет. Это логично. Но мы продолжим оперативно анализировать, и все наши решения будут адекватны краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным процессам", - сказал Пашинян журналистам.
Расходы на оборонную сферу в госбюджете Армении в 2025 году выросли на 20% и составили 6% ВВП, или 1,71 миллиарда долларов.
Путин рассказал Пашиняну об итогах беседы с Уиткоффом
11 августа, 13:43
Путин рассказал Пашиняну об итогах беседы с Уиткоффом
11 августа, 13:43
 
