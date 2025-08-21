https://ria.ru/20250821/radio-2036757337.html
"Радио Судного дня" передало новые сообщения после удара по ВПК Украины
Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир три новых сигнала после ночного удара по объектам ВПК Украины. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир три новых сигнала после ночного удара по объектам ВПК Украины.В эфире радиостанции 21 августа в 12:10 по Москве прозвучало слово "олуховка", в 13:05 — слово "крипокаюк", в 13:35 — "аморализм".УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".ВС России в ночь на четверг нанесли групповой удар высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, военной аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, складам боеприпасов и имущества ВСУ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщило Минобороны.
