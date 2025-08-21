https://ria.ru/20250821/radio-2036757337.html

"Радио Судного дня" передало новые сообщения после удара по ВПК Украины

"Радио Судного дня" передало новые сообщения после удара по ВПК Украины - РИА Новости, 21.08.2025

"Радио Судного дня" передало новые сообщения после удара по ВПК Украины

Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир три новых сигнала после ночного удара по объектам ВПК Украины. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T15:53:00+03:00

2025-08-21T15:53:00+03:00

2025-08-21T16:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

украина

москва

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_a17f8e1859969dc80462cd85d048544a.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир три новых сигнала после ночного удара по объектам ВПК Украины.В эфире радиостанции 21 августа в 12:10 по Москве прозвучало слово "олуховка", в 13:05 — слово "крипокаюк", в 13:35 — "аморализм".УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".ВС России в ночь на четверг нанесли групповой удар высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, военной аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, складам боеприпасов и имущества ВСУ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщило Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, украина, москва, вооруженные силы украины