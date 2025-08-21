Рейтинг@Mail.ru
"Радио Судного дня" передало новые сообщения после удара по ВПК Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:53 21.08.2025 (обновлено: 16:03 21.08.2025)
"Радио Судного дня" передало новые сообщения после удара по ВПК Украины
"Радио Судного дня" передало новые сообщения после удара по ВПК Украины - РИА Новости, 21.08.2025
"Радио Судного дня" передало новые сообщения после удара по ВПК Украины
Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир три новых сигнала после ночного удара по объектам ВПК Украины. РИА Новости, 21.08.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
украина
москва
вооруженные силы украины
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир три новых сигнала после ночного удара по объектам ВПК Украины.В эфире радиостанции 21 августа в 12:10 по Москве прозвучало слово "олуховка", в 13:05 — слово "крипокаюк", в 13:35 — "аморализм".УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".ВС России в ночь на четверг нанесли групповой удар высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, военной аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, складам боеприпасов и имущества ВСУ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщило Минобороны.
"Радио Судного дня" передало новые сообщения после удара по ВПК Украины

"Радио Судного дня" передало три сообщения после удара по ВПК Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зона СВО. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир три новых сигнала после ночного удара по объектам ВПК Украины.
В эфире радиостанции 21 августа в 12:10 по Москве прозвучало слово "олуховка", в 13:05 — слово "крипокаюк", в 13:35 — "аморализм".
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
ВС России в ночь на четверг нанесли групповой удар высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, военной аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, складам боеприпасов и имущества ВСУ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщило Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФУкраинаМоскваВооруженные силы Украины
 
 
