Украинский закон называет кровавые события Майдана войной за независимость - РИА Новости, 21.08.2025
17:41 21.08.2025 (обновлено: 18:35 21.08.2025)
Украинский закон называет кровавые события Майдана войной за независимость
Украинский закон называет кровавые события Майдана войной за независимость - РИА Новости, 21.08.2025
Украинский закон называет кровавые события Майдана войной за независимость
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект о политике в сфере национальной памяти - документ характеризует как "войну за независимость"... РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект о политике в сфере национальной памяти - документ характеризует как "войну за независимость" кровавые события на майдане в Киеве, приведшие к государственному перевороту, и последовавший за ним вооруженный конфликт в Донбассе, и российскую военную операцию против киевского режима. "Повестка дня на 21 августа... В целом 273 (депутата проголосовали "за" - ред.) проект закона №13273 об основах государственной политики национальной памяти Украины", - написал в четверг украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. В соответствующем документе на сайте Рады говорится, что в рамках определения "правовой основы государственной политики национальной памяти" прописан термин "война за независимость Украины". Кроме того, там же указана дата ее начала с точки зрения официального Киева - 19 февраля 2014 года. В этот день, произошли столкновения на майдане в Киеве, в ходе которых погибли люди, СБУ объявила о начале антитеррористической операции по всей Украине. Также закон наделяет украинский институт национальной памяти статусом центрального органа исполнительной власти. Главная площадь Киева - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации Украины с ЕС. В феврале 2014 года, на фоне столкновений с десятками жертв, Рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, он был вынужден покинуть Украину. Ответственность за смерть более 100 человек новые власти страны возложили исключительно на Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
в мире, украина, киев, россия, виктор янукович, владимир путин, служба безопасности украины, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Россия, Виктор Янукович, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, Евросоюз
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект о политике в сфере национальной памяти - документ характеризует как "войну за независимость" кровавые события на майдане в Киеве, приведшие к государственному перевороту, и последовавший за ним вооруженный конфликт в Донбассе, и российскую военную операцию против киевского режима.
"Повестка дня на 21 августа... В целом 273 (депутата проголосовали "за" - ред.) проект закона №13273 об основах государственной политики национальной памяти Украины", - написал в четверг украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
В соответствующем документе на сайте Рады говорится, что в рамках определения "правовой основы государственной политики национальной памяти" прописан термин "война за независимость Украины". Кроме того, там же указана дата ее начала с точки зрения официального Киева - 19 февраля 2014 года. В этот день, произошли столкновения на майдане в Киеве, в ходе которых погибли люди, СБУ объявила о начале антитеррористической операции по всей Украине. Также закон наделяет украинский институт национальной памяти статусом центрального органа исполнительной власти.
Главная площадь Киева - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации Украины с ЕС. В феврале 2014 года, на фоне столкновений с десятками жертв, Рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, он был вынужден покинуть Украину. Ответственность за смерть более 100 человек новые власти страны возложили исключительно на Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
В миреУкраинаКиевРоссияВиктор ЯнуковичВладимир ПутинСлужба безопасности УкраиныЕвросоюз
 
 
