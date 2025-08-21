Рейтинг@Mail.ru
Над российскими регионами сбили восемь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:12 21.08.2025 (обновлено: 23:26 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/pvo-2036872284.html
Над российскими регионами сбили восемь беспилотников ВСУ
Над российскими регионами сбили восемь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 21.08.2025
Над российскими регионами сбили восемь беспилотников ВСУ
Российские силы ПВО вечером сбили восемь украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T23:12:00+03:00
2025-08-21T23:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
брянская область
воронежская область
белгородская область
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835845604_0:173:3057:1893_1920x0_80_0_0_cef3d3055e662c260d3b33b29de937f2.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские силы ПВО вечером сбили восемь украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны."Двадцать первого августа в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве. Военные сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250821/bpla-2036623703.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
брянская область
воронежская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835845604_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_54952de9ee40b2bb67ea11c813e5068b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, брянская область, воронежская область, белгородская область, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Воронежская область, Белгородская область, Дмитрий Песков
Над российскими регионами сбили восемь беспилотников ВСУ

Средства ПВО за три часа сбили восемь украинских БПЛА над тремя регионами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны (ПВО)
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны (ПВО) - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны (ПВО). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские силы ПВО вечером сбили восемь украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны.
"Двадцать первого августа в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.
Защита самолета - капонир Дарвина - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В России разработали новый способ борьбы с БПЛА
Вчера, 03:01
Военные сбили:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныБрянская областьВоронежская областьБелгородская областьДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала