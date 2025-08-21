https://ria.ru/20250821/pvo-2036872284.html
Над российскими регионами сбили восемь беспилотников ВСУ
Над российскими регионами сбили восемь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 21.08.2025
Над российскими регионами сбили восемь беспилотников ВСУ
Российские силы ПВО вечером сбили восемь украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские силы ПВО вечером сбили восемь украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны."Двадцать первого августа в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве. Военные сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Над российскими регионами сбили восемь беспилотников ВСУ
