Над российскими регионами сбили восемь беспилотников ВСУ

2025-08-21T23:12:00+03:00

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские силы ПВО вечером сбили восемь украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны."Двадцать первого августа в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве. Военные сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

