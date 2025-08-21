https://ria.ru/20250821/pvo-2036858064.html

В Воронежской области сбили два беспилотника ВСУ

Средства ПВО в период с 17.40 мск до 20.00 мск сбили два украинских беспилотника над территорией Воронежской области, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Средства ПВО в период с 17.40 мск до 20.00 мск сбили два украинских беспилотника над территорией Воронежской области, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Двадцать первого августа текущего года в период с 17.40 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.

