В Воронежской области сбили два беспилотника ВСУ
В Воронежской области сбили два беспилотника ВСУ
2025-08-21T20:41:00+03:00
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Средства ПВО в период с 17.40 мск до 20.00 мск сбили два украинских беспилотника над территорией Воронежской области, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Двадцать первого августа текущего года в период с 17.40 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
