В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ
2025-08-21T16:23:00+03:00
2025-08-21T16:23:00+03:00
2025-08-21T16:23:00+03:00
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ в 14.40 мск перехватили один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. "Двадцать первого августа текущего года в 14.40 мск дежурными средствами ПВО перехвачен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
2025
