В Ростовской области после атаки БПЛА загорелось промышленное предприятие - РИА Новости, 21.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:50 21.08.2025
В Ростовской области после атаки БПЛА загорелось промышленное предприятие
ПВО отразила ночью атаку в Ростовской области, возгорание произошло на промышленном предприятии, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ПВО отразила ночью атаку в Ростовской области, возгорание произошло на промышленном предприятии, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Наши силы ПВО отразили ночью атаку в Каменске, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районе. В Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Предварительно, никто из людей не пострадал", - написал он в Telegram-канале. Слюсарь отметил, что на месте работают экстренные службы.
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ПВО отразила ночью атаку в Ростовской области, возгорание произошло на промышленном предприятии, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
"Наши силы ПВО отразили ночью атаку в Каменске, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районе. В Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Предварительно, никто из людей не пострадал", - написал он в Telegram-канале.
Слюсарь отметил, что на месте работают экстренные службы.
