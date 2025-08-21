https://ria.ru/20250821/pvo-2036631789.html
В Ростовской области после атаки БПЛА загорелось промышленное предприятие
специальная военная операция на украине
происшествия
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ПВО отразила ночью атаку в Ростовской области, возгорание произошло на промышленном предприятии, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Наши силы ПВО отразили ночью атаку в Каменске, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районе. В Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Предварительно, никто из людей не пострадал", - написал он в Telegram-канале. Слюсарь отметил, что на месте работают экстренные службы.
