Путин поприветствовал участников конкурса-премии уличной культуры "КАРДО"
Путин заявил, что конкурс уличной культуры "КАРДО" вызывает интерес за рубежом
© Фото : Управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского краяФинал конкурс-премии "КАРДО"
© Фото : Управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края
Финал конкурс-премии "КАРДО"
СТАВРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта "КАРДО" вызывает интерес большого числа людей, приверженных здоровому образу жизни, из России и многих зарубежных государств, отметил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам гранд-финала восьмого сезона конкурса.
В Ставрополе в четверг состоялось открытие гранд-финала восьмого сезона международного конкурса-премии уличной культуры и спорта "КАРДО", которую проводит президентская платформа "Россия - страна возможностей". Приветствие главы государства зачитал гендиректор платформы, ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.
"Уважаемые друзья, приветствую вас на гранд-финале международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "КАРДО". Отрадно, что ваш яркий, неординарный проект с каждым годом набирает творческую силу и сегодня занимает достойные позиции в ряду молодёжных форумов. Он отличается насыщенной повесткой, смелыми организационными решениями и неизменно вызывает интерес большого числа участников из России и многих зарубежных государств – тех, кто хранит твёрдую приверженность здоровому образу жизни и активному досугу", - отметил Путин в приветствии.
Президент России выразил уверенность, что финал премии пройдет успешно и оставит самые добрые впечатления, а также пожелал участникам вдохновения и осуществления намеченных планов.
Международная премия "КАРДО" в 2025 году объединила 3 тысячи участников из 58 стран мира. Гранд финал конкурса проходит в Ставрополе с 21 по 24 августа, по итогам будут объявлены победители по 12 направлениям и лауреаты премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта.