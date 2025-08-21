https://ria.ru/20250821/putin-2036808694.html

Путин поручил расширить производство эвакуационных автовездеходов

россия

фрязино

московская область (подмосковье)

владимир путин

сергей чемезов

ростех

безопасность

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил "Ростеху" рассмотреть возможность предоставления хозяйственным обществам, производящим эвакуационные автовездеходы, дополнительных площадей в подмосковном городе Фрязино для расширения такого производства для нужд Вооруженных Сил РФ. Соответствующий перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" 6 июля 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Государственной корпорации "Ростех" рассмотреть возможность предоставления хозяйственным обществам, занимающимся производством эвакуационных автовездеходов (багги), дополнительных площадей в городе Фрязино Московской области в целях расширения такого производства для нужд Вооруженных Сил РФ", - говорится в перечне поручений. Доклад по данному вопросу ожидается до 1 октября 2025 года. Ответственным назначен гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

