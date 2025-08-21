Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил расширить производство эвакуационных автовездеходов - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/putin-2036808694.html
Путин поручил расширить производство эвакуационных автовездеходов
Путин поручил расширить производство эвакуационных автовездеходов - РИА Новости, 21.08.2025
Путин поручил расширить производство эвакуационных автовездеходов
Президент России Владимир Путин поручил "Ростеху" рассмотреть возможность предоставления хозяйственным обществам, производящим эвакуационные автовездеходы,... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T17:27:00+03:00
2025-08-21T17:27:00+03:00
россия
фрязино
московская область (подмосковье)
владимир путин
сергей чемезов
ростех
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028628312_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16bbabfa5379f710ac18e4b9af7bd4ee.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил "Ростеху" рассмотреть возможность предоставления хозяйственным обществам, производящим эвакуационные автовездеходы, дополнительных площадей в подмосковном городе Фрязино для расширения такого производства для нужд Вооруженных Сил РФ. Соответствующий перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" 6 июля 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Государственной корпорации "Ростех" рассмотреть возможность предоставления хозяйственным обществам, занимающимся производством эвакуационных автовездеходов (багги), дополнительных площадей в городе Фрязино Московской области в целях расширения такого производства для нужд Вооруженных Сил РФ", - говорится в перечне поручений. Доклад по данному вопросу ожидается до 1 октября 2025 года. Ответственным назначен гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
https://ria.ru/20250821/rossiya-2036757184.html
россия
фрязино
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028628312_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69502e60d5cd0c09a2382d8d51e67d56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, фрязино, московская область (подмосковье), владимир путин, сергей чемезов, ростех, безопасность
Россия, Фрязино, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Сергей Чемезов, Ростех, Безопасность
Путин поручил расширить производство эвакуационных автовездеходов

Путин поручил расширить производство багги для ВС России

© РИА Новости / Мария Марикян Операторы расчета FPV-дронов добираются на позиции на внедорожнике багги
Операторы расчета FPV-дронов добираются на позиции на внедорожнике багги - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Операторы расчета FPV-дронов добираются на позиции на внедорожнике багги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил "Ростеху" рассмотреть возможность предоставления хозяйственным обществам, производящим эвакуационные автовездеходы, дополнительных площадей в подмосковном городе Фрязино для расширения такого производства для нужд Вооруженных Сил РФ.
Соответствующий перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" 6 июля 2025 года опубликован на сайте Кремля.
"Государственной корпорации "Ростех" рассмотреть возможность предоставления хозяйственным обществам, занимающимся производством эвакуационных автовездеходов (багги), дополнительных площадей в городе Фрязино Московской области в целях расширения такого производства для нужд Вооруженных Сил РФ", - говорится в перечне поручений.
Доклад по данному вопросу ожидается до 1 октября 2025 года. Ответственным назначен гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Путин поручил обеспечить ВС России оборудованием для консервирования еды
Вчера, 15:53
 
РоссияФрязиноМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинСергей ЧемезовРостехБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала