https://ria.ru/20250821/putin-2036763303.html

Путин поручил представить предложения по бронированным авто для волонтеров

Путин поручил представить предложения по бронированным авто для волонтеров - РИА Новости, 21.08.2025

Путин поручил представить предложения по бронированным авто для волонтеров

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по поставкам бронированных авто для волонтеров, эвакуирующих население с линии боевого... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T16:03:00+03:00

2025-08-21T16:03:00+03:00

2025-08-21T16:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019332971_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_f629e5b886e7651f51456ebbcdf853e4.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по поставкам бронированных авто для волонтеров, эвакуирующих население с линии боевого соприкосновения. Соответствующий перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" 6 июля 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Минпромторгу России подготовить при участии Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" и представить предложения о поставках:... бронированных автомобилей и мототехники для нужд волонтерских организаций, оказывающих содействие в вывозе (эвакуации) населения с линии боевого соприкосновения", - говорится в перечне. Срок – 1 октября 2025 года, ответственным назначен глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

https://ria.ru/20250821/putin-2036755542.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)