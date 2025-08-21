Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил представить предложения по бронированным авто для волонтеров
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 21.08.2025
Путин поручил представить предложения по бронированным авто для волонтеров
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по поставкам бронированных авто для волонтеров, эвакуирующих население с линии боевого соприкосновения. Соответствующий перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" 6 июля 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Минпромторгу России подготовить при участии Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" и представить предложения о поставках:... бронированных автомобилей и мототехники для нужд волонтерских организаций, оказывающих содействие в вывозе (эвакуации) населения с линии боевого соприкосновения", - говорится в перечне. Срок – 1 октября 2025 года, ответственным назначен глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
россия, владимир путин, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по поставкам бронированных авто для волонтеров, эвакуирующих население с линии боевого соприкосновения.
Соответствующий перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" 6 июля 2025 года опубликован на сайте Кремля.
"Минпромторгу России подготовить при участии Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" и представить предложения о поставках:... бронированных автомобилей и мототехники для нужд волонтерских организаций, оказывающих содействие в вывозе (эвакуации) населения с линии боевого соприкосновения", - говорится в перечне.
Срок – 1 октября 2025 года, ответственным назначен глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии новых инфраструктурных объектов в субъектах РФ в преддверии Дня строителя - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Путин поручил разместить аптечки в людных местах в новых регионах
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
