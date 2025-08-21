https://ria.ru/20250821/putin-2036755542.html

Путин поручил разместить аптечки в людных местах в новых регионах

2025-08-21T15:47:00+03:00

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

михаил мишустин

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о размещении аптечек с кровоостанавливающими медизделиями в некоторых общественных местах в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях и регионах, прилегающих к районам проведения СВО, сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию", которую он посетил 6 июля. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы… об оснащении аптечек в отдельных специальных транспортных средствах, используемых федеральными государственными органами в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, в субъектах Российской Федерации, территории которых прилегают к районам проведения специальной военной операции, современными кровоостанавливающими медицинскими изделиями отечественного производства, а также о возможности размещения аптечек, оснащенных такими изделиями, в отдельных местах массового пребывания людей в указанных субъектах Российской Федерации", - указано в перечне поручений. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 октября 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

