Путин поручил разместить аптечки в людных местах в новых регионах - 21.08.2025
15:47 21.08.2025 (обновлено: 17:11 21.08.2025)
Путин поручил разместить аптечки в людных местах в новых регионах
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
михаил мишустин
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о размещении аптечек с кровоостанавливающими медизделиями в некоторых общественных местах в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях и регионах, прилегающих к районам проведения СВО, сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию", которую он посетил 6 июля. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы… об оснащении аптечек в отдельных специальных транспортных средствах, используемых федеральными государственными органами в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, в субъектах Российской Федерации, территории которых прилегают к районам проведения специальной военной операции, современными кровоостанавливающими медицинскими изделиями отечественного производства, а также о возможности размещения аптечек, оснащенных такими изделиями, в отдельных местах массового пребывания людей в указанных субъектах Российской Федерации", - указано в перечне поручений. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 октября 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Михаил Мишустин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии новых инфраструктурных объектов в субъектах РФ в преддверии Дня строителя
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии новых инфраструктурных объектов в субъектах РФ в преддверии Дня строителя. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о размещении аптечек с кровоостанавливающими медизделиями в некоторых общественных местах в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях и регионах, прилегающих к районам проведения СВО, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию", которую он посетил 6 июля. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы… об оснащении аптечек в отдельных специальных транспортных средствах, используемых федеральными государственными органами в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, в субъектах Российской Федерации, территории которых прилегают к районам проведения специальной военной операции, современными кровоостанавливающими медицинскими изделиями отечественного производства, а также о возможности размещения аптечек, оснащенных такими изделиями, в отдельных местах массового пребывания людей в указанных субъектах Российской Федерации", - указано в перечне поручений.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 октября 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Лукашенко обсудит с Путиным модернизацию ракетного производства
Вчера, 13:55
 
