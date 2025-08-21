https://ria.ru/20250821/putin-2036717981.html
Михаил Петраков назначен новым послом России в Австралии
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Петракова новым послом РФ в Австралии, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Петракова Михаила Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Австралии", - говорится в документе.
россия, австралия, политика, владимир путин
