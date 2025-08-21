https://ria.ru/20250821/putin-2036717981.html

Михаил Петраков назначен новым послом России в Австралии

21.08.2025

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Петракова новым послом РФ в Австралии, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования...

2025-08-21T14:07:00+03:00

2025-08-21T14:07:00+03:00

2025-08-21T14:23:00+03:00

россия

австралия

политика

владимир путин

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Петракова новым послом РФ в Австралии, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Петракова Михаила Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Австралии", - говорится в документе.

