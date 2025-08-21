Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали новое заявление о Путине - РИА Новости, 21.08.2025
12:05 21.08.2025
На Западе сделали новое заявление о Путине
Выступление президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году — его самая важная речь, пишет профессор Университета...
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году — его самая важная речь, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X."Речь Путина в Мюнхене в 2007 году — самая важная из всех, которые он когда-либо произносил", — указал он.Глава государства в июле заявлял, что его речь на Мюнхенской конференции в 2007 году была своевременной, однако она не была услышана на Западе.Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году — его самая важная речь, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.
"Речь Путина в Мюнхене в 2007 году — самая важная из всех, которые он когда-либо произносил", — указал он.
Глава государства в июле заявлял, что его речь на Мюнхенской конференции в 2007 году была своевременной, однако она не была услышана на Западе.
Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
