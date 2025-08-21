https://ria.ru/20250821/putin-2036678859.html

На Западе сделали новое заявление о Путине

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году — его самая важная речь, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X."Речь Путина в Мюнхене в 2007 году — самая важная из всех, которые он когда-либо произносил", — указал он.Глава государства в июле заявлял, что его речь на Мюнхенской конференции в 2007 году была своевременной, однако она не была услышана на Западе.Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

