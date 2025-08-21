Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о необычной детали в разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 21.08.2025
07:23 21.08.2025
В США рассказали о необычной детали в разговоре Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин согласился задержаться на 15 минут, чтобы дождаться звонка президента США Дональда Трампа после встречи американского лидера с... РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился задержаться на 15 минут, чтобы дождаться звонка президента США Дональда Трампа после встречи американского лидера с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, заявил министр финансов Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News."Президент (Трамп. — Прим. Ред.) отправил ему (Путину. — Прим. Ред.) сообщение (О намерении позвонить. — Прим. Ред.). Путин сказал: "Хорошо, я буду на связи еще 15 минут, или вы можете перезвонить мне завтра", — сказал он.Бессент также выразил мнение, что президент России ожидал звонка американского коллеги, что лишний раз подчеркивает его желание наладить диалог с Вашингтоном.В понедельник президент США Дональд Трамп в после встречи с Зеленским и лидерами ЕС созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным и рассказал ему об итогах переговоров в Вашингтоне. Разговор состоялся по инициативе американской стороны и продолжался 40 минут. Президенты высказались за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины и договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
© Белый домДональд Трамп разговаривает с Владимиром Путиным после переговоров с европейскими лидерами
Дональд Трамп разговаривает с Владимиром Путиным после переговоров с европейскими лидерами - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Белый дом
Дональд Трамп разговаривает с Владимиром Путиным после переговоров с европейскими лидерами. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился задержаться на 15 минут, чтобы дождаться звонка президента США Дональда Трампа после встречи американского лидера с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, заявил министр финансов Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News.
"Президент (Трамп. — Прим. Ред.) отправил ему (Путину. — Прим. Ред.) сообщение (О намерении позвонить. — Прим. Ред.). Путин сказал: "Хорошо, я буду на связи еще 15 минут, или вы можете перезвонить мне завтра", — сказал он.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Европейцы не знали о планах Трампа позвонить Путину, заявил Вэнс
02:31
Бессент также выразил мнение, что президент России ожидал звонка американского коллеги, что лишний раз подчеркивает его желание наладить диалог с Вашингтоном.
В понедельник президент США Дональд Трамп в после встречи с Зеленским и лидерами ЕС созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным и рассказал ему об итогах переговоров в Вашингтоне. Разговор состоялся по инициативе американской стороны и продолжался 40 минут. Президенты высказались за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины и договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
СМИ раскрыли план Запада в отношении Трампа
00:34
 
