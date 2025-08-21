https://ria.ru/20250821/putin-2036638723.html

В США рассказали о необычной детали в разговоре Путина и Трампа

В США рассказали о необычной детали в разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 21.08.2025

В США рассказали о необычной детали в разговоре Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин согласился задержаться на 15 минут, чтобы дождаться звонка президента США Дональда Трампа после встречи американского лидера с... РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился задержаться на 15 минут, чтобы дождаться звонка президента США Дональда Трампа после встречи американского лидера с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, заявил министр финансов Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News."Президент (Трамп. — Прим. Ред.) отправил ему (Путину. — Прим. Ред.) сообщение (О намерении позвонить. — Прим. Ред.). Путин сказал: "Хорошо, я буду на связи еще 15 минут, или вы можете перезвонить мне завтра", — сказал он.Бессент также выразил мнение, что президент России ожидал звонка американского коллеги, что лишний раз подчеркивает его желание наладить диалог с Вашингтоном.В понедельник президент США Дональд Трамп в после встречи с Зеленским и лидерами ЕС созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным и рассказал ему об итогах переговоров в Вашингтоне. Разговор состоялся по инициативе американской стороны и продолжался 40 минут. Президенты высказались за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины и договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

